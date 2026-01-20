若槻千夏、人気女優の夫が作ったホームパーティー料理公開「洒落てる」「素敵な旦那様」と反響
【モデルプレス＝2026/01/20】タレントの若槻千夏が1月18日、自身のInstagramを更新。ホームパーティーの様子を披露し、反響が集まっている。
【写真】41歳美人タレント「洒落てる」友人女優夫が作ったホムパ料理
若槻は「筧ちゃんちでホムパ」とつづり、女優の筧美和子の家でタレントのぺえとホームパーティーをしたことを報告。「旦那さんがケサディーヤ作ってくれた」と、筧の夫の手作り料理を披露し「最高な夫婦でした」と記している。
この投稿に「最高なメンバー」「料理おいしそう」「洒落てる」「素敵な旦那様」「ホームパーティ憧れ」「最高に可愛い」「素敵すぎる」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳美人タレント「洒落てる」友人女優夫が作ったホムパ料理
◆若槻千夏、ホームパーティの様子を公開
若槻は「筧ちゃんちでホムパ」とつづり、女優の筧美和子の家でタレントのぺえとホームパーティーをしたことを報告。「旦那さんがケサディーヤ作ってくれた」と、筧の夫の手作り料理を披露し「最高な夫婦でした」と記している。
◆若槻千夏の投稿に反響
この投稿に「最高なメンバー」「料理おいしそう」「洒落てる」「素敵な旦那様」「ホームパーティ憧れ」「最高に可愛い」「素敵すぎる」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】