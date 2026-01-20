【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 強気再開か、調整継続か



先週のまとめ

先週のユーロ円は、週前半に年初来高値を更新したものの、後半にかけて利益確定売りと円買い戻しの動きが強まり、激しいボラティリティを伴う展開となった。週前半（1/12-1/14）は184円台から力強く上昇し、14日には期間中最高値185.55円を記録。欧州の早期利下げ観測の後退がユーロを支えた。週後半（1/15-1/19）は185円台での定着に失敗し急落。19日早朝には182.64円まで売り込まれる場面があったが、その後は押し目買いが入り、183円台後半まで反発して週を終えた。



テクニカル分析

レジスタンス 2 185.50 - 185.60円 1/14に記録した期間中最高値。

レジスタンス 1 184.20 - 184.40円 1/15以降、サポートからレジスタンスへ転換した水準。

サポート 1 183.00 - 183.20円 1/19午前の反発ポイント。心理的節目。

サポート 2 182.60 - 182.70円 1/19の最安値。ここを割ると下落が加速。



RSI (14) 14日の高値圏では70％を超える「買われすぎ」状態にあったが、19日の急落により一時は30％付近まで低下。現在は50％前後まで回復しており、過熱感は完全に解消され、中立的なポジションに戻っている。

MACD 15日から16日にかけて、MACDラインがシグナルラインを上から下に突き抜ける「デッドクロス」が確定した。これにより下落圧力が強まったが、19日以降はヒストグラムの陰線の長さが縮小しており、売り勢力の減退を示唆している。



短期的な上昇チャネルを15日に明確に下抜けた。現在は185.50円を頂点とした短期的な下落トレンド（調整局面）にある。しかし、日足レベルでの長期的な上昇トレンドは崩れておらず、今回の下落はあくまで過熱感の冷却と捉えるのが妥当である。



今週のポイント 強気再開か、調整継続か

メインシナリオ：182円台後半での底打ちを確認し、再び184円台半ばを目指す動き。19日の長い下髭を伴う反発は、押し目買い意欲が依然として強いことを示している。MACDのヒストグラムが反転し、184.20円を明確に上抜ければ、再度185円突破を狙う流れとなるだろう。

対抗シナリオ：反発が184円台で抑えられ、再び183円を割り込む展開。日銀会合に向けた円買い圧力が強まった場合、サポート2（182.60円）を試し、これを割り込むと12月の安値圏である181円台までの大幅な調整が視野に入る。





今週の主な予定と結果



ユーロ圏

01/19 19:00 消費者物価指数（HICP・確報値） （12月） 結果 1.9% 予想 2.0% 前回 2.0% （前年比）

01/19 19:00 消費者物価指数（HICP・確報値） （12月） 結果 2.3% 予想 2.3% 前回 2.3% （コア・前年比）

01/20 18:00 経常収支 （11月） 前回 257.0億ユーロ （季調済）

01/20 19:00 ZEW景況感指数 （1月） 前回 33.7

01/20 19:00 建設業生産高 （11月） 前回 0.9% （前月比）

01/20 19:00 建設業生産高 （11月） 前回 0.5% （前年比）

01/23 00:00 消費者信頼感指数（速報値） （1月） 予想 -13.0 前回 -13.1

01/23 18:00 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （1月） 前回 48.8

01/23 18:00 サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （1月） 前回 52.4





ドイツ

01/20 16:00 生産者物価指数 （12月） 予想 -0.2% 前回 0.0% （前月比）

01/20 16:00 生産者物価指数 （12月） 予想 -2.4% 前回 -2.3% （前年比）

01/20 19:00 ZEW景況感指数 （1月） 予想 49.0 前回 45.8

01/23 17:30 非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値） （1月） 予想 52.4 前回 52.7

01/23 17:30 製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値） （1月） 予想 47.7 前回 47.0

01/24-01/30 未定 輸入物価指数 （12月） 前回 0.5% （前月比）

01/24-01/30 未定 輸入物価指数 （12月） 前回 -1.9% （前年比）



フランス

01/23 16:45 企業景況感 （1月） 予想 99.0 前回 99.0

01/23 17:15 製造業PMI（速報・購買担当者景気指数） （1月） 予想 50.3 前回 50.7

01/23 17:15 非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数） （1月） 予想 50.3 前回 50.1

