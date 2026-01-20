「アン・ハサウェイ！」DAIGO、ハリウッド女優の名前を絶叫した理由に視聴者大ウケ！
1月15日（木）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）でMCのDAIGOが放った“有名人ダジャレ”に注目が集まった。©ABCテレビ
この日のテーマは「ちょっと凝った焼きそば」。辻調理師専門学校の川粼元太先生から教わった「あんかけ焼きそば」は、具材たっぷりのあんが決め手の本格派だ。
あんを使った料理はDAIGOも好きらしく、先生の“あん作り”に興味津々。炒めた具材の上から、片栗粉などの調味料を合わせたスープが一気に投入され、ジューッという音とともにもうもうと湯気が立つと、「うわ～っ！」と思わず声が。さらに火が入り、ゆっくりととろみを増していくあんに「あ～、ご飯にもかけたい」「おいしそうだ！」とワクワクが止まらない。
そして、いよいよ完成したトロトロのあんが麺にかかると、興奮はついに頂点に達したよう。「おいしそうですね、あんが…」とうなったかと思うと、いきなり「アン・ハサウェイ！」と叫ぶDAIGO。目の前のおいしそうな“あん”と、言わずと知れたハリウッドの人気女優“アン･ハサウェイ”をかけた渾身の有名人ダジャレに、川粼先生も「クククク…」と笑いを堪えきれない様子だった。©ABCテレビ
さらにエンディング、「チャーハンとかにも合いそう」「いろいろかけてみたいな」とおいしいあんの余韻に浸るDAIGOは再び「アン、アン、アン…アン・ハサウェイ！」と絶叫。
視聴者からは「出た、餡ハサウェイ…」「餡・ハサウェイ←気に入っちゃった？」「美味しそうな餡＝アン・ハサウェイ」などの声が上がったほか、「アンソバー・ヤキシンス！(アンソニー・ホプキンス)」とさらにハイレベルな有名人ダジャレも寄せられるなど、SNSは大いに盛り上がった。
（※レシピ）
あんかけ焼きそば
＜材料（2人分）＞
小松菜 50g
かまぼこ 30g
玉ねぎ 50g
にんじん 20g
豚バラ肉（薄切り） 100g
中華麺（ゆで麺） 2玉
ごま油 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
酢 適量
サラダ油 適量
【☆あんかけ調味料】
鶏ガラスープ 250ml
こしょう 適量
しょうゆ 小さじ2 1/2
オイスターソース 小さじ1 1/2
砂糖 小さじ1/2
片栗粉 大さじ1
ごま油 小さじ1
＜作り方＞
（1）小松菜は5cm長さに切り、かまぼこは5mm幅に切り、玉ねぎは繊維に逆らって3mm幅に切り、にんじんは1cm幅の短冊切りにする。
（2）豚バラ肉は4cm幅に切る。
（3）中華麺にごま油としょうゆをまぶしてほぐす。
（4）あんかけ調味料の鶏ガラスープ、こしょう、しょうゆ、オイスターソース、砂糖、片栗粉を合わせる。
（5）フライパンにサラダ油大さじ2を熱し、（3）の麺を中火で両面を香ばしく焼き、ペーパータオルに取り出して油をきり、4等分に切って器に盛る。
（6）（5）のフライパンにサラダ油小さじ1を入れ、豚肉を中火で焼き色をつけ、玉ねぎ、にんじん、小松菜を強火で炒め、（4）を加えて混ぜながらとろみがつくまで火にかけ、かまぼことごま油を加えて仕上げ、（5）にかけ、酢を添える。
なお、「あんかけ焼きそば」の調理の様子は、1月15日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。