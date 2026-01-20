1月15日（木）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）でMCのDAIGOが放った“有名人ダジャレ”に注目が集まった。

この日のテーマは「ちょっと凝った焼きそば」。辻調理師専門学校の川粼元太先生から教わった「あんかけ焼きそば」は、具材たっぷりのあんが決め手の本格派だ。

あんを使った料理はDAIGOも好きらしく、先生の“あん作り”に興味津々。炒めた具材の上から、片栗粉などの調味料を合わせたスープが一気に投入され、ジューッという音とともにもうもうと湯気が立つと、「うわ～っ！」と思わず声が。さらに火が入り、ゆっくりととろみを増していくあんに「あ～、ご飯にもかけたい」「おいしそうだ！」とワクワクが止まらない。

そして、いよいよ完成したトロトロのあんが麺にかかると、興奮はついに頂点に達したよう。「おいしそうですね、あんが…」とうなったかと思うと、いきなり「アン・ハサウェイ！」と叫ぶDAIGO。目の前のおいしそうな“あん”と、言わずと知れたハリウッドの人気女優“アン･ハサウェイ”をかけた渾身の有名人ダジャレに、川粼先生も「クククク…」と笑いを堪えきれない様子だった。

さらにエンディング、「チャーハンとかにも合いそう」「いろいろかけてみたいな」とおいしいあんの余韻に浸るDAIGOは再び「アン、アン、アン…アン・ハサウェイ！」と絶叫。

視聴者からは「出た、餡ハサウェイ…」「餡・ハサウェイ←気に入っちゃった？」「美味しそうな餡＝アン・ハサウェイ」などの声が上がったほか、「アンソバー・ヤキシンス！(アンソニー・ホプキンス)」とさらにハイレベルな有名人ダジャレも寄せられるなど、SNSは大いに盛り上がった。

（※レシピ）

あんかけ焼きそば

＜材料（2人分）＞

小松菜 50g

かまぼこ 30g

玉ねぎ 50g

にんじん 20g

豚バラ肉（薄切り） 100g

中華麺（ゆで麺） 2玉

ごま油 小さじ1

しょうゆ 小さじ1

酢 適量

サラダ油 適量

【☆あんかけ調味料】

鶏ガラスープ 250ml

こしょう 適量

しょうゆ 小さじ2 1/2

オイスターソース 小さじ1 1/2

砂糖 小さじ1/2

片栗粉 大さじ1

ごま油 小さじ1

＜作り方＞

（1）小松菜は5cm長さに切り、かまぼこは5mm幅に切り、玉ねぎは繊維に逆らって3mm幅に切り、にんじんは1cm幅の短冊切りにする。

（2）豚バラ肉は4cm幅に切る。

（3）中華麺にごま油としょうゆをまぶしてほぐす。

（4）あんかけ調味料の鶏ガラスープ、こしょう、しょうゆ、オイスターソース、砂糖、片栗粉を合わせる。

（5）フライパンにサラダ油大さじ2を熱し、（3）の麺を中火で両面を香ばしく焼き、ペーパータオルに取り出して油をきり、4等分に切って器に盛る。

（6）（5）のフライパンにサラダ油小さじ1を入れ、豚肉を中火で焼き色をつけ、玉ねぎ、にんじん、小松菜を強火で炒め、（4）を加えて混ぜながらとろみがつくまで火にかけ、かまぼことごま油を加えて仕上げ、（5）にかけ、酢を添える。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「あんかけ焼きそば」の調理の様子は、1月15日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。