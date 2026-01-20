神田うの、義父の94歳誕生日を家族9人でお祝い 2ショットも披露「見た目70歳くらいにしか見えないのですが、ご本人曰く気持ちは60歳との事」
タレントの神田うの（50）が19日、自身のインスタグラムを更新。「大好きなおじいちゃま（義父）94歳のお誕生日を家族9人でお祝いしました」と報告し、義父との2ショットなど、祝福する様子を公開した。
【写真】「まだまだ現役でお仕事されて…」94歳義父との2ショットを公開した神田うの ※8枚目
「見た目70歳くらいにしか見えないのですが、ご本人曰く気持ちは60歳との事」「まだまだ現役でお仕事されて、趣味は社交ダンスで、変わらず頭も身体もシャキシャキにお元気なおじいちゃまです」「社交ダンスを踊っている姿もビックリするくらいキレがあってカッコイイのです」などと、いきいきと活動する義父について紹介。
「もはや私は夫と結婚しているのかおじいちゃまと結婚しているのか分からなくなる時があるくらいおじいちゃまが大好きです」と変わらず“仲良し”であることも伝えた。
写真では、「おじいちゃん94才 お誕生日おめでとうございます」と記された祝いの席での豪華なフルーツの盛り合わせや料理、義父との2ショットなどを公開した。
【写真】「まだまだ現役でお仕事されて…」94歳義父との2ショットを公開した神田うの ※8枚目
「見た目70歳くらいにしか見えないのですが、ご本人曰く気持ちは60歳との事」「まだまだ現役でお仕事されて、趣味は社交ダンスで、変わらず頭も身体もシャキシャキにお元気なおじいちゃまです」「社交ダンスを踊っている姿もビックリするくらいキレがあってカッコイイのです」などと、いきいきと活動する義父について紹介。
「もはや私は夫と結婚しているのかおじいちゃまと結婚しているのか分からなくなる時があるくらいおじいちゃまが大好きです」と変わらず“仲良し”であることも伝えた。
写真では、「おじいちゃん94才 お誕生日おめでとうございます」と記された祝いの席での豪華なフルーツの盛り合わせや料理、義父との2ショットなどを公開した。