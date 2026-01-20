結婚した娘が旦那さんから経済的DVをされていたら、親として怒りが湧いてくるもの。今回は、そんな娘の旦那さんと戦ったお母さんのエピソードをご紹介します。

子離れしたらどうですか？

「結婚して家を出て行った娘。幸せに暮らしていると思っていたのですが、ある日突然、実家に帰ってきました。

話を聞くと、娘の旦那さんは生活費を月に3万程度しか入れてくれず、残りはすべて娘が支払っているのだとか。『この先、子どもができても生活費をこれ以上負担する気はない』『産んだらすぐフルタイムで働くように』『家事も手伝う気はない』と旦那さんに言われたらしく、『もう離婚したい』と私に助けを求めてきたんです……。

その後、娘を迎えに来た旦那さんと話をしましたが『自分は悪くない』と主張するばかり。挙句の果てに『夫婦の問題に口を出さないでください』『いい加減、子離れしたらどうですか？』などと言ってきて……。

『娘が不幸になっているのに、黙って見過ごすわけにはいきません』『うちの娘を傷つける人間を、婿だとは認めません』と言って追い返しました。その後、弁護士を通して離婚が成立。娘はしばらく実家で暮らし、お金が貯まったら一人暮らしをすると言って出て行きました。

子どもの離婚問題に口を出すのは過保護なのかもしれませんが、大切な娘がいいように使われているのを見たら、どうしても我慢できず……。親がハッキリ言い返して守ってあげることも、大切なんじゃないかと思います」（体験者：60代女性・パート／回答時期：2025年11月）

▽ 離婚を考えたときに、頼れる実家があることって大きいですよね。我が子が明らかに不幸な結婚生活を送っているなら、親として助けたくなるもの。「子離れできていない」とバカにされようと、守ってあげるのが正解という場合もありますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。