大寒…県内は冬の嵐に 交通機関にも影響 秋田新幹線運転見合わせで足止めされる人も 秋田
20日は、寒さが最も厳しくなるころとされる、二十四節気の1つ大寒です。
県内は冬の嵐となっていて、交通機関にも影響が出ています。
鴨下望美アナウンサー
「凍える寒さとなっています。JR秋田駅西口芝生広場です。強まっている雪に加え、風で芝生広場の雪が舞いあげられ視界が白く奥が見えませんー！」
県内は未明から風が強まり始めました。
午前10時までに観測された最大瞬間風速は、八峰町八森とにかほ市で25.9メートル、秋田市で22.9メートルなどとなっています。
21日朝までの24時間降雪量は、多い所で、山沿いが50センチ、平野部が20センチと予想されています。
その後も金曜日にかけて雪は降り続き、積雪はさらに増える見込みです。
交通機関にも影響が出ています。
大雪の影響で、秋田新幹線は、始発から運転を見合わせています。
運転再開は午後3時ごろと見込まれていて、JR秋田駅は足止めされた人たちであふれかえっていました。
東京へ行く女性
「9時12分の新幹線の予定だったんですけど」
鴨下アナ
「15時くらいまで運転しない…」
女性
「飛行機で行こうかなと」
東京へ行く男性
「東京で研修の予定あったんですけど、行けないですね」「朝からずっと待ってて。で、今15時6分になっちゃったんで、さすがにちょっと行けないかなと思いますね」
このほか、奥羽線、羽越線、田沢湖線北上線、五能線、花輪線にも運休や遅れが発生しています。
また、秋田空港は全日空と日本航空の札幌便で欠航が相次いでいます。
利用される方は最新の情報を確認してください。
風のピークは過ぎつつありますが、次第に冬型の気圧配置が強まるため、このあとも断続的に雪が降る見込みです。
引き続き、吹雪による交通への影響や屋根からの落雪などに十分注意してください。