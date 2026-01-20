Âç°ìÈÖ¤Î½à·è¾¡¡ÈÆü´ÚÀï¡É¤Ø¡Ä¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ë°ÕÍßÇ³¤ä¤¹ÅèËÜÍªÂç(À¶¿å)¡Öº£¤¬°ìÈÖ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤¤¡×
¡¡Âç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡ÉU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Ï20Æü¤ËAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤ÇU-23´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£Á°ÆüÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿MFÅèËÜÍªÂç(À¶¿å)¤Ï¡Ö¤³¤Î±óÀ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¤À¤±¤Éº£¤¬°ìÈÖ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î´¶³Ð¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤¬°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤òÁ´¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¥è¥ë¥À¥ó¤È¤Î»àÆ®¤òPKÀï¤ÇÀ©¤·¡¢¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÅèËÜ¤ÏÁ´4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢3»î¹ç¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î°ìÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½90Ê¬¤òÁö¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤·¡¢±äÄ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï»î¹ç¤ò·Ð¤ë¤´¤È¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡¦¥«¥¿¡¼¥ëÀï(¡û2-0)¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥°¥ë¡¼¥×ÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¤Ê¤«¤Çº£Âç²ñ½é¤Î¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£4-3-3¤Î±¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¹¶¼é¤òÀ°¤¨¤ëÌò³ä¤òÁ´¤¦¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤ËÎ®¤ì¤¬¹Ô¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±²æËý¤Ç¤¤ë¤«¡¢¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¤¤«¤ÏËÜÅö¤ËÂç»ö¡£¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¸åÈ¾32Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ÎFW²£»³Ì´¼ù¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Æþ¤ë¤È¡¢PAÃæ±û¤ÇÅèËÜ¤Ï¥È¥é¥Ã¥×¡£¤¹¤«¤µ¤º±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¿Ä¤òÂª¤¨¤¿ÃÆÆ»¤Ï¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥´¡¼¥ëº¸¥Ý¥¹¥È¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡Ö¥À¥¤¥ì¤ÇÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¡¢ÃÖ¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¶õ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥È¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¥³¡¼¥¹¤â¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Åö¤Æ´¶¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£Æþ¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤Î´¶¿¨¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê·ë²Ì¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë´Ú¹ñ¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï(¡û2-1)¤Ç¤âÃæÈ×¤Î3¿Í¤¬ÌöÆ°¡£¹¶¼é¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥«¡¼¤ÎMF¥¥à¡¦¥É¥ó¥¸¥ó¤ä¡¢¹¶·â¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÎ¾¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥ÕMF¥Ú¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¡¢MF¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥å¥ó¤¬°ÂÄê´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ï¥¹¥¥ë¥Õ¥ë¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡×¤È·Ù²ü¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤¤¤«¤Ë¤½¤ÎÆ°¤¤òÉõ¤¸¤ë¤«¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¡£ÅèËÜ¤Ï¡ÖÁöÎÏ¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÁö¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È´Ú¹ñÀï¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âËº¤ì¤º¤Ë¡Ö¿ô»ú¤Ç¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
