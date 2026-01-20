Ｄｅｆコンが大幅反発、デジタル資産トレジャリー戦略を本格再始動 Ｄｅｆコンが大幅反発、デジタル資産トレジャリー戦略を本格再始動

Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833.T>が大幅高で４日ぶりに反発している。１９日の取引終了後に、一時停止していたデジタル資産トレジャリー戦略を本格的に再始動すると発表したことが好感されている。



同社では、中長期的な企業価値向上を目的にイーサリアム（ＥＴＨ）の蓄積を進めており、再始動にあたっては従来の現物購入に加え、新たに特定の価格でＥＴＨを購入する権利を予約しつつ、その対価として「オプション料（プレミアム収益）」を受け取る「ターゲット・バイイング戦略」を導入し、利益の最大化を図る。なお、同件が２６年３月期業績に与える影響は軽微としている。



