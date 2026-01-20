「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午前１１時現在で、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



この日の東京株式市場でエレメンツは小反落。同社は生体認証や画像解析、機械学習技術を活用したオンライン本人確認サービスを展開する。１３日に発表した２５年１１月期連結決算は営業赤字で着地したものの、あわせて明らかにした２６年１１月期の業績予想では損益トントン～２億円の黒字となる見通しを示した。



株価は前日まで３日続伸し、きょうはやや売り優勢ながら底堅く推移。これを受け、買いを予想する向きが増えたようだ。



出所：MINKABU PRESS