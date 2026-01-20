・東レが３日ぶり反落、樹脂製品に異物混入と伝わる

・塩野義が４日ぶり反発、英ＶｉｉＶヘルスケアに追加出資し持ち分法適用関連会社へ

・伊勢化が続急伸、高市首相が会見でペロブスカイト太陽電池の早期社会実装に言及

・アスタリスクが一時Ｓ高、最新のスマートフォン装着型ＲＦＩＤリーダーがトヨタに継続採

・ムラキがＳ高、イクヨが株式を取得し筆頭株主へ

・ＧＲＣＳに物色人気集中、今１１月期最終黒字化予想でＦスターズとの資本・業務提携がサプライズに

・百五銀が７連騰で新値追い、ありあけキャピタルの５％超保有が判明し思惑

・ネクセラが３日続伸、不眠症治療薬が韓国第３相臨床試験で良好な結果

・ラクスが急速切り返し、１２月の月次売上高２４％増で今期の月次はすべて２割超の伸び



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS