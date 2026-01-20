＜動意株・２０日＞（前引け）＝ブロードＥ、アスタリスク、ＧＲＣＳ ＜動意株・２０日＞（前引け）＝ブロードＥ、アスタリスク、ＧＲＣＳ

ブロードエンタープライズ<4415.T>＝続急伸。１９日の取引終了後に、集計中の２５年１２月期単独業績について、売上高が従来予想の６０億円から７４億円（前の期比５７．５％増）へ、営業利益が９億５００万円から９億５０００万円（同２８．７％増）へ、純利益が４億円から４億５００万円（同１７．１％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、これを好感した買いが流入している。内装リノベーション「ＢＲＯ－ＲＯＯＭ」及び大規模修繕工事「ＢＲＯ－ＷＡＬＬ」の受注が好調だったことが要因としている。ただ、原価率の高い「ＢＲＯ－ＲＯＯＭ」「ＢＲＯ－ＷＡＬＬ」の受注が多かったことや個別債権の貸倒引当金の追加計上などで、売上高の増加率に比べて利益の伸びは相対的に小さくなった。



アスタリスク<6522.T>＝３連騰。１９日の取引終了後、新発売のスマートフォン装着型ＲＦＩＤリーダー「ＡＳＲ－Ｍ３０Ｓ」がトヨタ自動車<7203.T>の完成車物流システムに継続採用されたと発表しており、これを好感した買いが流入している。トヨタでは、１５年から新車管理において車両ごとにＲＦＩＤタグを取り付け、車両の所在や作業進捗を管理する運用を行っているが、今回の採用はｉＰｈｏｎｅのインターフェースがＬｉｇｈｔｎｉｎｇからＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃへ移行したことに伴い、最新モデルである「ＡＳＲ－Ｍ３０Ｓ」が採用された。同製品は、バッテリーレス設計を採用し、従来機と比較してより薄型・軽量であることが特徴で、自動車業界に限らずアパレル業界など幅広い分野での活用を想定している。



ＧＲＣＳ<9250.T>＝ストップ高カイ気配。金融業界などを中心にリスク対応コンサルティングなどを手掛けている。業績面ではトップラインは順調に伸びているものの、先行投資などの影響で損益は低空飛行が続き２５年１１月期は最終大幅赤字を強いられた。しかし、今期最終損益は黒字浮上が見込まれている。１９日取引終了後に発表した２６年１１月期の業績予想は最終損益が６７００万円の黒字（前期は５億２７００万円の赤字）を見込んでおり、これが買い安心感につながった。更に同日、フィックスターズ<3687.T>と資本・業務提携することを決議したと発表した。独自のＡＩモデルを共同開発し、プロダクトのＡＩ化を加速させる方針。資本面では、Ｆスターズ傘下のＦｉｘｓｔａｒｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔを割当先とする１１万５０００株の第三者割当増資を実施する。これに伴う経営基盤の強化と業容拡大効果への期待が投資資金の食指を動かす背景となっている。



出所：MINKABU PRESS