プレミア昇格へ「力になりたい」英2部ブリストルの平河悠、同リーグ間のレンタル移籍が正式決定
ハル・シティ(イングランド2部)は19日、同リーグのブリストルに所属するFW平河悠(25)が期限付き移籍で加入することを発表した。レンタル期間はシーズン終了までとなる。
平河は2024年7月にFC町田ゼルビアからブリストルへ期限付き移籍し、翌2025年2月に完全移籍へと移行。2024-25シーズンはリーグ戦36試合で2ゴール2アシストを記録し、昇格プレーオフ進出に貢献した。今季はここまでリーグ戦24試合に出場し、1ゴール2アシストをマークしている。
国際舞台では2024年にU-23日本代表としてパリオリンピックに参戦。2025年6月には日本代表デビューを果たした。
クラブ公式サイトによると、平河は加入に際して「このチームに貢献したいと思っています。僕の強みはチャンスメイクです。全力を尽くします」と挨拶。続けて「チームは正しい方向に進んでいます。昇格に向けて力になりたいです。ゴールを決め、チームに特別な瞬間をもたらしたいです。本当にワクワクしています」と語った。
ハル・シティは現在、イングランド2部で昇格プレーオフ圏内の5位。消化試合が1つ多いブリストルは4ポイント差の9位につけている。
