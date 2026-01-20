ÉÙ»³¤¬»³·Á¤Î¡È¥¸¥â¥ó¡É¤³¤È23ºÐGK»ûÌçÎ¦¤ò³ÍÆÀ¡Ö³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ï20Æü¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ÎGK»ûÌçÎ¦(23)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»ûÌç¤ÏÂ²¼¤Îµ»½Ñ¤ä¥Õ¥£¡¼¥ÉÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤¿¼é¸î¿À¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¡¢¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤·¡¢2025Ç¯¤Ë»³·Á¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡»³·Á¤Ç¤ÏJ2¥ê¡¼¥°Àï9»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£²Æ¤Ë¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È¥¸¥â¥ó¡É¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë»ûÌç¤Ï¡¢ÉÙ»³¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤Æ³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»³·Á¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö»³·Á¤ÎÇ®¤¤¥Õ¥¡¥ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üGK»ûÌçÎ¦
(¤Æ¤é¤«¤É¡¦¤ê¤¯)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2002Ç¯11·î23Æü(23ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¿ÀÆàÀî¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
182cm/80kg
¢£·ÐÎò
JFC FUTURO-²£ÉÍFM Jr¥æ¡¼¥¹-²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹-²£ÉÍFM-»³¸ý-²£ÉÍFM-»³·Á-¼¯»ùÅç-»³·Á
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:26»î¹ç½Ð
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:1»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:3»î¹ç
ACL:1»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦ÉÙ»³Â¦
¡Ö¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤ÎÅÙ¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿»ûÌçÎ¦¤Ç¤¹¡£
¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤Æ³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¤Þ¤¹¡£
±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¢¦»³·ÁÂ¦
¡Ö¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¾Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´ü´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³·Á¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÇØÉé¤¤Àï¤¨¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¡¢»³·Á¤Ç·Ð¸³¤·¤¿²ù¤·¤µ¤Ê¤É¤òÎÈ¤Ë¡¢É¬¤ºÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤âÂô»³±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÄº¤¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò·ë²Ì¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
»³·Á¤ÎÇ®¤¤¥Õ¥¡¥ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£
À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
