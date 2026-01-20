É¹Æ»¤ÇÅ¾¤ó¤Ç»Ø¤Îç§ÃÇÎö¢ª¼ê½Ñ¢ªWBCÀäË¾¡Ä¡È¥¬¥é¥¹¤ÎÂÎ¡É¤Î´Ú¹ñ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¼«¹ñ¤âÊò¤ì¡Ö¡ÈÅ´¹Ý²¦¡É¤ÎÌÌ±Æ¤Ê¤·¡×
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÈÅ´¹Ý²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¬¥é¥¹¤ÎÂÎ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¸¥ã¥ê¡¼¡¦¥×¥í¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£1²¯5000Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤â¾¡¤Á¼è¤ì¤ëÁª¼ê¤À¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÖÂçÅö¤¿¤ê·ÀÌó¡×¤ò¸ì¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î´Ú¹ñ¿ÍÌî¼ê¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¡Ê30¡Ë¤ÎÏÃ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¡È³«µÓ¡É¤â¡ª´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÈÈþµÓÈþ½÷¡É¤ÎÂçÃÀ»Ïµå¼°
¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï1·î19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤¬±¦¼êÃæ»Ø¤Îç§ÃÇÎö¤ÎÉé½ý¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢²óÉü¤Þ¤Ç¤ËÌó4¡Á5¥«·î¤«¤«¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
²óÉü´ü´Ö¡¢¼ÂÀï´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Þ¤Ç¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢5¡Á6·îº¢¤ÎÉüµ¢¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Éé½ý¤ÎÍýÍ³¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ïµõ¤·¤¯Êò¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£
¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤Ï´Ú¹ñÂÚºßÃæ¤ËÅà·ë¤·¤¿Ï©ÌÌ¤Ç³ê¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¡¢±¦¼êÃæ»Ø¤òÄË¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤ÏWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤Ø¤ÎÉÔ»²²Ã¤â³ÎÄê¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤Ï2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡¢±¦¸ª´ØÀá¤Î´ØÀá¿°ÃÇÎö¤ÎÉé½ý¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢½é¤á¤ÆFA»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¡£¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¡¦¥ì¥¤¥º¤È2Ç¯2900Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¾ò¹à¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¡¢FAºÆÄ©Àï¤Ø¤Î¹Í¤¨¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ª¤Î¼ê½Ñ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê²áÄø¤Ç¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤Þ¤Ç½Å¤Ê¤ê¡¢Á°È¾Àï½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Éüµ¢¡£¤À¤¬¤½¤Î¸å¤â¹ø¤ÎÉé½ý¤Ç2ÅÙ¤âÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥¤¥º¤Ç¤Ï»î¹ç¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¾Ã²½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢9·î½é¤á¤Ë¥¦¥§¥¤¥Ð¡¼¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢¥ì¥¤¥º¤òµî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤¬¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤«¤±¤Æ¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÆµ¯¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ç¤Ïºòµ¨¤ï¤º¤«24»î¹ç¤·¤«½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬·òºß¤Ö¤ê¤ò¸Ø¼¨¤·¡¢¤½¤Î¸å1600Ëü¥É¥ë¤ÎÁª¼ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òµñÈÝ¤·¤Æ¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤ÇºÆ¤Ó»Ô¾ì¤Ë½Ð¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Í½ÁÛ¤è¤ê¤â»Ô¾ì¤Î´Ø¿´¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤È1Ç¯2000Ëü¥É¥ë¤ÇºÆ·ÀÌó¤·¤¿¡£1Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¸å¡¢ºÆ¤ÓFA»Ô¾ì¤Ç²ÁÃÍ¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë·×²è¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£²ó¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·×²è¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤éÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¡£
2024Ç¯¤Î¸ª¤ÎÉé½ý¤«¤é¡¢3Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉé½ý¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉé½ý¤¬»î¹çÃæ¤Ëµ¯¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Ï¥ª¥Õ´ü´Ö¤ËÅà¤Ã¤¿Ï©ÌÌ¤ÇÅ¾¤Ö¤È¤¤¤¦¡¢Êò¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉé½ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡È¥¬¥é¥¹¤ÎÂÎ¡É¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹½êÂ°¤À¤Ã¤¿2024Ç¯¤ÎFA¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤Ï1²¯5000Ëü¥É¥ë¿å½à¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Ã´Åöµ¼Ô¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥ê¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤Ï²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¡Ê2022¡Á2023¡Ë¤ÇfWAR 8.1¤òµÏ¿¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤Ï·ò¹¯¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£7Ç¯1²¯3000Ëü¥É¥ë¤«¤é1²¯5000Ëü¥É¥ë¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë·ÀÌó¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤í¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤Ï¤ä¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤Ë¡ÈÅ´¹Ý²¦¡É¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤â¤·º£Ç¯¡¢»Ø¤ÎÉé½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¸å¤ËÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â¤¬µ¿¤¤¤ÎÌÜ¤Ç¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤ò¸«¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµåÃÄ¤¬¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤ÎÉé½ýÉÑÅÙ¤òº¬µò¤ËÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤Ü¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£º£¸å¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢FA¤Ç¤Î¡ÈÂçÅö¤¿¤ê·ÀÌó¡É¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¼çÎÏÍ··â¼ê¤ò¼º¤Ã¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤À¡£¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ··â¼ê¤ÎÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥Ç¥å¥Ü¥ó¤ò¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢ÆâÌî¤ÎÁØ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤ÎÉé½ý¤ÇÁØ¤ÏºÆ¤Ó¼å¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥Ç¥å¥Ü¥ó¤Ë³«ËëÀï¤ÎÍ··â¼ê¤òÇ¤¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¥à¡¦¥Ï¥½¥óÎ¥Ã¦È¯É½¸å¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Þ¥Æ¥ª¤È1Ç¯100Ëü¥É¥ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¤¬¡¢·üÇ°¤ò´°Á´¤ËÊ§¤·¤ç¤¯¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
¡ØMLB.com¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï5·îÃæ½Ü¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï6·î¤Þ¤Ç¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤Ê¤·¤Ç»î¹ç¤òÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Ç¥å¥Ü¥ó¤¬¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ÎÀµÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬À¸¤¸¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖºÇ¶á¤Î·ò¹¯ÌäÂê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£Åß¤ÎFA»Ô¾ì¤ÇÍ··â¼ê»ñ¸»¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¼çÍ×¤Ê³ÍÆÀÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£²ó¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹½êÂ°¤Ç17ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS¡Ê½ÐÎÝÎ¨+Ä¹ÂÇÎ¨¡Ë0.749¤òµÏ¿¤·¤¿Åö»þ¤ÎÎÏÎÌ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¿ô¥«·îÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë