Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。スマートフォンのロック画面に関する、思わず笑ってしまうエピソードを明かし、ファンの注目を集めている。

【画像＆動画】佐久間大介の愛猫と並んで写し出された岩本照／佐久間大介・岩本照・宮舘涼太「上海VLOG旅」＆オフショット

■佐久間大介「どうやら俺のスマホくんは、うちの照の事も猫だと思ってるみたいw」

投稿で佐久間は、「スマホくんがデータフォルダの写真使って勝手にツナとシャチのめっちゃいい待受を作ってくれたんだけど」と書き出し、「右下見て、どうやら俺のスマホくんは、うちの照の事も猫だと思ってるみたいw」とコメント。実際の画面を公開した。

さらにこの写真には「#キャット岩本」とハッシュタグを添え、コメント欄では「間違えた『おれの照』だった(^^)」とおちゃめに訂正している。

表示されている“おすすめ”の待受には、愛猫・ツナやシャチの写真、風景写真が並ぶなか、なぜか岩本照の写真も混ざっており、まるで愛猫の一員として認識されているかのようなチョイスに、思わずクスッとさせられる。

この岩本の写真は、Snow Manの公式YouTubeで佐久間、岩本、宮舘涼太の3人が上海を訪れた際に撮影されたものとみられ、パーマヘアにデニムジャケット姿の岩本が、楽しげな笑顔でスマートフォンを構える様子が写っている。

SNSでは「ひかるくん猫ちゃんみたいにかわいいもんね」「激メロひーくん」「めちゃくちゃかわいい写真が投下されてて幸」「特大ニコイチ」「ニコイチ担として歓喜しかない」「しごできスマホすぎる」といった声が寄せられ、佐久間らしいユーモアとメンバー愛が伝わる一幕に、多くの反響が集まっている。

■佐久間大介＆岩本照＆宮舘涼太の上海オフショット

■佐久間大介＆岩本照＆宮舘涼太「上海VLOG旅」

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/