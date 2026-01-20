20日前引けの日経平均株価は4日続落。前日比652.46円（-1.22％）安の5万2931.11円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は373、値下がりは1179、変わらずは45と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は185.85円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が144.4円、ＳＢＧ <9984>が77.81円、リクルート <6098>が41.21円、フジクラ <5803>が17.55円と並んだ。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を48.13円押し上げ。次いでＫＤＤＩ <9433>が7.02円、良品計画 <7453>が6.75円、塩野義 <4507>が6.12円、バンナムＨＤ <7832>が5.41円と続いた。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、空運、小売、食料が続いた。値下がり上位には繊維、非鉄金属、証券・商品が並んだ。



株探ニュース

