ETF売買動向＝20日前引け、野村機械、上場高配低ボが新高値 ETF売買動向＝20日前引け、野村機械、上場高配低ボが新高値

20日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比19.0％減の1975億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同17.7％減の1430億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> 、ＮＥＸＴ 機械 <1624> 、グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 <2847> 、グローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ <2018> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシア <1560> など25銘柄が新高値。ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は4.59％安、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００高配当株 <451A> は4.18％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は3.49％安と大幅に下落。



日経平均株価が652円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金946億5000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1114億600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が144億1400万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が117億1400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が65億7500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が52億1600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が44億5200万円の売買代金となった。



