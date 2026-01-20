20日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数213、値下がり銘柄数349と、値下がりが優勢だった。



個別ではアーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、アスタリスク<6522>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>が一時ストップ高と値を飛ばした。エムビーエス<1401>、トライアルホールディングス<141A>、ニッソウ<1444>、グリーンモンスター<157A>、博展<2173>など22銘柄は昨年来高値を更新。中村超硬<6166>、クラシル<299A>、フルッタフルッタ<2586>、クックビズ<6558>、ベースフード<2936>は値上がり率上位に買われた。



一方、ライトアップ<6580>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、アミタホールディングス<2195>、ｉｓｐａｃｅ<9348>、アストロスケールホールディングス<186A>は値下がり率上位に売られた。



