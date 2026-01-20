ETF売買代金ランキング＝20日前引け
20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 94650 -14.0 47540
２. <1321> 野村日経平均 14414 8.0 55020
３. <1357> 日経Ｄインバ 11714 -30.8 5230
４. <1540> 純金信託 10023 -4.7 22575
５. <1542> 純銀信託 9791 -24.8 44640
６. <1458> 楽天Ｗブル 6575 -6.5 56390
７. <1579> 日経ブル２ 5216 -13.0 511.4
８. <1360> 日経ベア２ 4452 -59.3 128.4
９. <1306> 野村東証指数 2988 -20.9 3803
10. <1320> ｉＦ日経年１ 1555 68.7 54810
11. <1568> ＴＰＸブル 1447 -19.6 803.4
12. <2036> 金先物Ｗブル 1345 -24.1 219150
13. <1489> 日経高配５０ 1331 -34.1 3057
14. <1545> 野村ナスＨ無 1305 -16.5 40270
15. <314A> ｉＳゴールド 1091 3.2 350.2
16. <2644> ＧＸ半導日株 1073 -50.0 2956
17. <1398> ＳＭＤリート 1048 -28.6 2098.0
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 812 -44.5 72850
19. <1326> ＳＰＤＲ 805 -13.6 67930
20. <1693> ＷＴ銅 784 7.7 8226
21. <2510> 野村国内債券 777 5876.9 824.9
22. <1459> 楽天Ｗベア 757 -33.8 210
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 717 -14.7 374.6
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 704 -3.3 2210.0
25. <2244> ＧＸＵテック 699 -27.2 3128
26. <1541> 純プラ信託 690 -5.6 11275
27. <1615> 野村東証銀行 655 -52.1 606.8
28. <1328> 野村金連動 580 -35.6 17570
29. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 572 528.6 372.0
30. <2559> ＭＸ全世界株 565 -40.5 26685
31. <1330> 上場日経平均 541 -72.6 55050
32. <1329> ｉＳ日経 539 -56.5 5513
33. <1655> ｉＳ米国株 538 -54.3 784.5
34. <1358> 上場日経２倍 512 -17.8 90010
35. <1308> 上場東証指数 500 -37.7 3757
36. <1571> 日経インバ 474 -21.3 394
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 412 -51.5 2234
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 407 -25.2 561.4
39. <1346> ＭＸ２２５ 392 -36.4 54680
40. <2516> 東証グロース 370 -16.7 580.0
41. <466A> ＧＸ防衛テク 361 -12.6 1335
42. <1673> ＷＴ銀 360 -39.1 13460
43. <2243> ＧＸ半導体 351 -31.3 2935
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 349 -46.6 1073
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 335 -60.4 31200
46. <1497> ｉＳＨＹ債Ｈ 307 1080.8 1790
47. <1546> 野村ダウＨ無 303 122.8 75240
48. <1597> ＭＸＪリート 301 142.7 2102
49. <2569> 上場ＮＱヘ有 295 527.7 3750
50. <2631> ＭＸナスダク 261 59.1 28560
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース