　20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 94650　　 -14.0　　　 47540
２. <1321> 野村日経平均　　 14414　　　 8.0　　　 55020
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 11714　　 -30.8　　　　5230
４. <1540> 純金信託　　　　 10023　　　-4.7　　　 22575
５. <1542> 純銀信託　　　　　9791　　 -24.8　　　 44640
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6575　　　-6.5　　　 56390
７. <1579> 日経ブル２　　　　5216　　 -13.0　　　 511.4
８. <1360> 日経ベア２　　　　4452　　 -59.3　　　 128.4
９. <1306> 野村東証指数　　　2988　　 -20.9　　　　3803
10. <1320> ｉＦ日経年１　　　1555　　　68.7　　　 54810
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　1447　　 -19.6　　　 803.4
12. <2036> 金先物Ｗブル　　　1345　　 -24.1　　　219150
13. <1489> 日経高配５０　　　1331　　 -34.1　　　　3057
14. <1545> 野村ナスＨ無　　　1305　　 -16.5　　　 40270
15. <314A> ｉＳゴールド　　　1091　　　 3.2　　　 350.2
16. <2644> ＧＸ半導日株　　　1073　　 -50.0　　　　2956
17. <1398> ＳＭＤリート　　　1048　　 -28.6　　　2098.0
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 812　　 -44.5　　　 72850
19. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 805　　 -13.6　　　 67930
20. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 784　　　 7.7　　　　8226
21. <2510> 野村国内債券　　　 777　　5876.9　　　 824.9
22. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 757　　 -33.8　　　　 210
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 717　　 -14.7　　　 374.6
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 704　　　-3.3　　　2210.0
25. <2244> ＧＸＵテック　　　 699　　 -27.2　　　　3128
26. <1541> 純プラ信託　　　　 690　　　-5.6　　　 11275
27. <1615> 野村東証銀行　　　 655　　 -52.1　　　 606.8
28. <1328> 野村金連動　　　　 580　　 -35.6　　　 17570
29. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 572　　 528.6　　　 372.0
30. <2559> ＭＸ全世界株　　　 565　　 -40.5　　　 26685
31. <1330> 上場日経平均　　　 541　　 -72.6　　　 55050
32. <1329> ｉＳ日経　　　　　 539　　 -56.5　　　　5513
33. <1655> ｉＳ米国株　　　　 538　　 -54.3　　　 784.5
34. <1358> 上場日経２倍　　　 512　　 -17.8　　　 90010
35. <1308> 上場東証指数　　　 500　　 -37.7　　　　3757
36. <1571> 日経インバ　　　　 474　　 -21.3　　　　 394
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 412　　 -51.5　　　　2234
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 407　　 -25.2　　　 561.4
39. <1346> ＭＸ２２５　　　　 392　　 -36.4　　　 54680
40. <2516> 東証グロース　　　 370　　 -16.7　　　 580.0
41. <466A> ＧＸ防衛テク　　　 361　　 -12.6　　　　1335
42. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 360　　 -39.1　　　 13460
43. <2243> ＧＸ半導体　　　　 351　　 -31.3　　　　2935
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 349　　 -46.6　　　　1073
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 335　　 -60.4　　　 31200
46. <1497> ｉＳＨＹ債Ｈ　　　 307　　1080.8　　　　1790
47. <1546> 野村ダウＨ無　　　 303　　 122.8　　　 75240
48. <1597> ＭＸＪリート　　　 301　　 142.7　　　　2102
49. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 295　　 527.7　　　　3750
50. <2631> ＭＸナスダク　　　 261　　　59.1　　　 28560
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース