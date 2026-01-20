¡ÚMLB¡ÛµÈÅÄÀµ¾°¤ËÀä¤¨¤Ê¤¤¥È¥ìー¥ÉÏÃ¡Ä¡Ä³°Ìî¼ê¤¬Í¾¾êµ¤Ì£¡¢DH¤âËä¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ç¡Ö¹Í¤¨¤é¤ì¤ë3¤Ä¤ÎÁªÂò»è¡×¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÆÃ½¸
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¡ÖµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Î¥È¥ìー¥É¸õÊä¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æµ»ö¤ò¸ø³«¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Áー¥à»ö¾ð¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢µÈÅÄ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¸½¾õ¤òÀ°Íý¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÁªÂò»è¤Ï3¤Ä¤Û¤É¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£ÂÇ·âÌÌ¤ÎÆÍ½Ð¤·¤¿¹×¸¥¤¬É¬¿Ü¤Ë
¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢2022Ç¯¥ª¥Õ¤Ë5Ç¯Áí³Û9000Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤ÇµÈÅÄ¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ1537Ëü5000¥É¥ë¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¡£·ÀÌó¤Ï»Ä¤ê2Ç¯¤Ç3720Ëü¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢µÈÅÄ¤Î²ÁÃÍ¤ä¥Áー¥àÆâ¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤âÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥µ¥¤¥â¥óµ¼Ô¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¸½¾õ¤òÀ°Íý¡£º£µ¨¤Îº¸Íã¼ê¸õÊä¤Ë¤Ï¡¢Á¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿¿·¿Í¤Î¥íー¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Ëー¤ò»Ï¤á¡¢½ÓÂ¤Î¥¸¥ã¥ì¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¤¬¤ª¤ê¡¢°ìÎÝ¼ê¤Ë¤ÏÀïÎó¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¥È¥ê¥¹¥È¥ó¡¦¥«¥µ¥¹¤ä¡¢Êá¼ê¤«¤éÅ¾¸þ¤·¤¿¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£µÈÅÄ¤ò¥³¥ó¥Ðー¥È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤âÆñ¤·¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤¬È´¤±¤¿»°ÎÝ¼ê¸õÊä¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢DHÏÈ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£º¸Íã¼éÈ÷¤Î»ØÉ¸¤¬°¤¤µÈÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂÇ·âÌÌ¤ÇÆÍ½Ð¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¸Â¤êÍ¾¾êÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¥È¥ìー¥É¸õÊä¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤¿¡£
¢£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬Ç¯Êð¤ò°ìÉôÉéÃ´¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡Ä
Æ±µ»ö¤òÅê¹Æ¤·¤¿¥µ¥¤¥â¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¸½ºß¡Ö¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÁªÂò»è¤Ï3¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¡£¸Î¾ã¼Ô¤¬½Ð¤¿»þ¤ÎÊÝ¸±¤È¤·¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¥×¥é¥ó¤À¡£¡Ö¹â³Û¤ÊÊÝ¸±¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÂÇÀÊ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ò¹µ¤¨¤ËÃÖ¤¯¤Î¤Ï¡¢ºÇ°¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£2¤ÄÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÊÔÀ®¼¡Âè¤ÇµÈÅÄ¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤Ë¤Ï¡¢µÈÅÄ¤ò¥È¥ìー¥É¤Ë½Ð¤¹¥×¥é¥ó¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¹â³Û¤Ê·ÀÌóÇ¯Êð¤Èºòµ¨¤ÎÂÇ·âÉÔ¿¶¡¢32ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤¬·×»»¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ê¤É¤¬Âç¤¤Ê¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥È½Å»ë¤ÎÂÇÀþ¤òµá¤á¤ëµåÃÄ¤Ê¤é¡¢ÂÇ·âÉü³è¤ËÅÒ¤±¤Æ³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÇ¯ÊðÉéÃ´¤ÏÉÔ²Ä·ç¤È¸ÀµÚ¡£À®Î©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¼êÃÊ¤Ï²ò¸Û¤Î¤ß¡£·ÀÌóÁ´³Û¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¥íー¥¹¥¿ーÏÈ¤ò1¤Ä¶õ¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢²¿¤é¤«¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£