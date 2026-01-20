¶¶ËÜ´ÄÆà¡¡¥Õ¥¸·î£¹¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×Âè£²²ó¤Ï£¶¡¦£±¡ó¡¡Âè£±²ó¤«¤é£²¡¦£°¥Ý¥¤¥ó¥È¥À¥¦¥ó
½÷Í¥¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×¡Ê·îÍË¸á¸å9»þ¡ËÂè2ÏÃ¤¬19ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤¬6¡¦1¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬20Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï3¡¦6¡ó¡£
Âè1ÏÃ¤ÏÀ¤ÂÓ8¡¦1¡ó¡¢¸Ä¿Í5¡¦0¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¶¶ËÜ¤Ï¡Ö·î9¡×½é¼ç±é¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ë½÷À°å»Õ¤ÎÈ¾À¸¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¹â¹»¤òÂà³Ø¤·¤¿¸µ¡È¥ä¥ó¥¡¼Ì¼¡ÉÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤¬¿ÆÍ§¤Î»ö¸Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÌÔÊÙ¶¯¤ò·Ð¤ÆÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤Ê¤ê¡¢´µ¼Ô¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é°åÎÅ¸½¾ì¤ò²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎµÁÍý¿Í¾ð¤Ç¤¢¤é¤æ¤ëÍýÉÔ¿Ô¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¸þ°æÍý¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤é¤â½Ð±é¡£¼çÂê²Î¤ÏAdo¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥·¡¼¥¯¡×¡£
Âè2ÏÃ¤Ï¡¢¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤Î¿·ÊÆ¥É¥¯¥¿¡¼¡¦ÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¬ÅÔÎ©¤ªÂæ¾ìÏÑ´ß°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÍè¤Æ¿ô½µ´Ö¡£»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎÂë»³¡ÊÂçÃ«Î¼Ê¿¡Ë¤¿¤Á¤Ï±¡Æâ¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÁ´¤¯¼é¤é¤Ê¤¤¸Ð²»ÇÈ¤òÒë¤á¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤µ¡¼¤»¤ó¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤ÇÁ´¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2Ç¯Á°¤ËÇ¾¼ðáç¤ÎÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¼Ä¸¶ÏÂ»Ò¡Ê½®ÌÚ¹¬¡Ë¤¬¼ðáç¤ÎºÆÈ¯¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÂ»Ò¤ÎÌ¼¡¦Èþºé¡ÊÆþ»³°ÉÆà¡Ë¤Ï1¥«·î¸å¤Ë·ëº§¼°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êì¤Ë¼°¤Ø½ÐÀÊ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿´Ç¸î»Õ¤Îñ¥ÎÉ¡ÊµÜÀ¤Î°Ìï¡Ë¤ÏÃ´Åö°å¤ÎÂçÍ§¡Ê²»ÈøÂö¿¿¡Ë¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤¬¡¢ÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¶ñ¹ç¤«¤é¡Ö¡Ê½ÐÀÊ¤Ï¡ËÌµÍý¤À¡×¤ÈÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èþºé¤ÎÁÛ¤¤¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤¿¸Ð²»ÇÈ¤Èñ¥ÎÉ¤¬¼°¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¤È¿½¤·½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÏÂ»Ò¤Î³°½Ðµö²Ä¤¬²¼¤ê¤ë¡£´î¤Ó¹ç¤¦ÏÂ»Ò¤ÈÈþºé¤À¤¬¡¢¤ª¸«Éñ¤¤¤ò½ª¤¨¤¿µ¢¤êºÝ¡¢Èþºé¤Ï±¡Æâ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£¶ÛµÞMRI¤ò»£¤ë¤È¡¢Ç¾¤Î±ü¤Ë¾å°á¼ð¤È¤¤¤¦¼ðáç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤áÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢Èþºé¤Ï¸Ð²»ÇÈ¤Èñ¥ÎÉ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èþºé¤Ï·ëº§¼°¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÈ±¤ÎÌÓ¤ÏÀäÂÐ¤ËÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Ø¥¢¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÈþºé¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÏÂ»Ò¤¬¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Èþ¤·¤¤È±¤ò²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢È±¤ÎÌÓ¤òÄæ¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸Ð²»ÇÈ¤ÏÈþºé¤ÎÈ±¤òÄæ¤é¤º¤Ë¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢±¡Æâ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¬¡Ä¡£