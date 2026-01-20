関西圏ラジオ聴取率、FM802が16〜34歳で首位 “84回連続V”を達成
FM802は、2025年12月8日〜14日に行われた「ビデオリサーチ関西圏ラジオ聴取率調査」において、コアターゲット（16歳〜34歳）の全日平均聴取率（前6：00〜深0：00）で首位になったと発表した。
【画像】各局と比較したFM802のシェア
1993年6月以来、FM802は84回連続の首位獲得。コアターゲットにおける同局のシェアは、在阪のFM全局で84.7％、在阪ラジオ全局で67.8％を占めた。
平日ワイド番組では、『on-air with TACTY IN THE MORNING』（前6：00〜）、『UPBEAT!』（前11：00〜）、『802 RADIO MASTERS』（後2：00〜）、『EVENING TAP』（後6：00〜）、『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』（後9：00〜）が在阪トップ。金曜〜週末の番組も聴取率が高かった。
