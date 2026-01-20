高市首相（自民党総裁）の衆院解散表明から一夜明けた２０日、与野党は「２７日公示、２月８日投開票」の日程で実施される衆院選に向け、臨戦態勢に入った。

解散から投開票までの期間は戦後最短の１６日間となるだけに、各党は本格的な態勢づくりを急いでいる。

自民党は２０日午前、党本部で役員会を開いた。首相は「短期決戦となるが、党一丸となって戦い抜き、必ず勝利を収めたい」と決意を示した。その上で「新たな連立政権の枠組みと予算策定方針の抜本的見直し、『責任ある積極財政』による大きな財政政策の転換に信任をいただけるよう、全力を尽くしたい」と語った。

鈴木幹事長は役員会後の記者会見で、衆院選に伴い、３月１５日に東京都内で開催予定だった党大会を４月１２日に延期すると明らかにした。

自民は公約づくりも急ピッチで進めている。小林政調会長は１９日夜、首相官邸で首相と面会し、衆院選公約の原案を説明した。２１日に決定する見通しだ。

日本維新の会の藤田文武共同代表は２０日午前、インターネット番組に出演し、「連立が組み替えられ、政治の構造が変わった。連立合意文書に書いた内容の政策転換について是非を問う」と述べ、首相と歩調を合わせた。

野党も着々と準備を進めている。立憲民主党と公明党が結党した新党「中道改革連合」は２０日午後、衆院選向けのポスターを発表する。立民が１６〜１８日に実施した小選挙区候補者の緊急公募には、女性２５人を含む１７３人が応募しており、候補者がいない空白区への擁立に向けて選考を急ぐ。

国民民主党の玉木代表は２０日午前の記者会見で、「決まった以上は戦い抜くのみだ。全国に候補者を擁立し、５１議席、（比例選）９００万票に向けて全力で戦い抜いていきたい」と強調した。午後には都内で街頭演説を行う予定だ。

首相は２３日召集の通常国会冒頭で衆院を解散する。