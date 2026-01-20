俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBS「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。若い頃から交流のあるお笑いタレントを明かした。

この日は大阪グルメツアー企画。MCの浜田雅功とは2人でドライブも楽しんだ。そこでお笑いタレント「バカリズム」の話題になった。

浜田が「バカリズムと売れる前から知り合いなの？」と聞くと、伊藤が懐かしそうに出会いの様子を回想した。

バカリズムが出演した大学の文化祭を、たまたま伊藤が見たことをきっかけ。バカリズムのコントが「めちゃくちゃ面白くて」と感銘を受け、出演後に“面白かったよ”“ありがとう”と声を掛け合った。

伊藤は「絶対に売れるよって。偉そうに」とバカリズムに太鼓判を押したといい、それほど「お笑いが大好きだったんですよ」と語った。

2人は同じ1975年生まれの同学年。偶然の出会いを経て、再会したのは「海猿をやっている時にフジテレビの廊下で見えたので、後ろから抱きしめて持ち上げたんです」というものだった。

「誰だと思ったらしくて、その時のラジオで言ってましたね。“伊藤英明に羽交い締めにされた”って」と懐かしそうに振り返っていた。