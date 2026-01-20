お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が20日までにX（旧ツイッター）を更新。故・松田優作さん主演ドラマ「探偵物語」の主題歌「Bad City」などで知られる伝説的ロックバンド、SHOGUNの元メンバーにまつわる出来事についてつづった。

真栄田は「僕は松田優作さんの探偵物語が大好きです。その魅力はたくさんありますが、中でもSHOGUNが歌う主題歌とエンディング曲が大好きで今でも聴きまくっています」と切り出し、「僕はジムに通っているのですが、ジムに広いお風呂があります。そのお風呂場で、毎日、他の会員の方が使って定位置からズレた、たくさんの椅子や桶を丁寧に並べている70代くらいの会員の男性がいます。その方はいつも優しい表情で明るく挨拶してくれます。今日もその方は皆が使ったお風呂場の椅子を丁寧に並べていました」と、自身の通うジムで顔を合わせる人物について言及した。

その人物がSHOGUNの初代リーダーでパーカッショニストの中島御だと知らされ、「僕はなぜか涙が出まして、ダッシュで『大好きです！尊敬しています！』と伝えました」という。「すると中島さんは『昔の話ですよ』と笑顔で応えてくれました」とやり取りを記し、「やっぱり凄い人は、行動がかっこいいなと思った話でした」と結んだ。

※SHOGUNの「O」はマクロン付き