スコット・マクトミネイらタレント揃うスコットランド代表とアウェーで対戦

日本サッカー協会（JFA）は日本代表が現地時間3月28日（日本時間29日午前2時）にスコットランド代表とスコットランド・ハムデン・パークで国際親善試合を行うと発表した。

英国遠征2連戦の決定にファンから「3月代表ウィークの2試合めっちゃ豪華」「これ以上ない強化になる」とコメントが寄せられている。

スコットランドは欧州予選を勝ち上がり、1998年大会以来28年ぶりのワールドカップ（W杯）出場権を獲得。最新のFIFAランキングは日本の18位に対し36位。昨季のセリエA年間最優秀選手のMFスコット・マクトミネイ（ナポリ）、DFアンドリュー・ロバートソン（リバプール）、DFキーラン・ティアニー（セルティック）などヨーロッパトップリーグで活躍するタレントが揃う。

日本は3月31日（日本時間4月1日）にウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦することが決まっており、W杯に出場する2か国と貴重なアウェーでのテストマッチに臨む。

この決定にSNSでは「激アツ」「楽しみだ」「海外組集めやすいし移動の負担も少ないし神マッチメイクじゃないかい」「3月代表ウィークの2試合めっちゃ豪華」「欧州のW杯出場国とアウェー2連戦で出来るのはこれ以上ない強化になるので良いマッチメイク」と期待の声が上がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）