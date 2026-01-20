シント＝トロイデン山本理仁が、ベルギー1部リーグ2位浮上に貢献している

ベルギー1部シント＝トロイデンは、第21節でルーヴェンと対戦して1-0で勝利した。

この試合に先発出場したMF山本理仁は攻撃の中心として活躍を見せ、チームの勝利に貢献した。シント＝トロイデンの攻撃のほとんどに関与していたミッドフィールダーに、ファンからも称賛が集まっている。

この試合、シント＝トロイデンはボランチの山本に加え、FW後藤啓介、MF伊藤涼太郎、DF谷口彰悟、GK小久保玲央ブライアンの日本人5選手が先発出場し、DF畑大雅も途中出場した。今シーズン好調のシント＝トロイデンは、この勝利で勝ち点3を上積みし、3連勝で首位と勝ち点3差の2位に浮上している。

日本人選手の活躍が目立つシント＝トロイデンだが、そのなかでも山本は突出した活躍を見せている。前半9分の先制ゴールの場面でDFを引きつけてボールをスルーし、得点を挙げたセパウィのシュートチャンスを演出した。それ以外の場面でも前半は多くのチャンスシーンに関与。後半は中盤で相手の攻撃の芽を摘み、攻撃に転じていく場面が目立った。

DAZNは公式YouTubeチャンネルで試合のハイライトを配信。ファンからは「何気に山本が良い動きしていた」「フィジカルも上がってマジで良くなってる」「山本いいな」「山本のパスすごいな」「和製ウーデゴールこと山本の活躍が嬉しい」「山本めっちゃ良くなってるやん！」「山本が完全に覚醒したね」「そのうち代表に間違いなく入ってくるね」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）