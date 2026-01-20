¡Ø¤½¤·¤ÆÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡ÙÍÂ¼²Í½ã¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÊñ¤ß¹þ¤àÍ½¹ðÊÔ¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡¥¸¥ã¥ó¡á¥Ô¥¨¡¼¥ë¡õ¥ê¥å¥Ã¥¯¡¦¥À¥ë¥Ç¥ó¥Ì´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¤½¤·¤ÆÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡Ù¤è¤ê¡¢ÍÂ¼²Í½ã¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿Í½¹ðÊÔ¤ÈÄÉ²Ã¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥í¥¼¥Ã¥¿¡Ù¡Ø¤¢¤ë»Ò¶¡¡Ù¤Ç¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¥Ñ¥ë¥à¥É¡¼¥ëÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢À¤³¦ÅªÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¥À¥ë¥Ç¥ó¥Ì·»Äï¤¬½é¤á¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿·²Áü·à¡£Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëµÓËÜ¾Þ¤È¥¨¥¥å¥á¥Ë¥«¥ë¿³ºº°÷¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ã¤¯¤·¤ÆÇ¥¿±¤·¤¿½÷À¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÜÀß¤Ç¤È¤â¤ËÊë¤é¤¹5¿Í¤Î¾¯½÷¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÍê¤ë¿Í¤ò»ý¤¿¤º¡¢ÉÏº¤¤äË½ÎÏ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã°é¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤È»×¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¡×¡½¡½¸ÍÏÇ¤¤¡¢Çº¤ß¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤²ÈÂ²Áü¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊì¤Ë¤Ê¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¡£²¡¤·´ó¤»¤ë¸ÉÆÈ´¶¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»þ¤ËÃ¯¤«¤Ë´ó¤êÅº¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êâ¤à¤Ù¤Æ»¤òÁª¤Ó¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎËÄ¤é¤ó¤À¤ªÊ¢¤ËÄ°¿Ç´ï¤òÅö¤Æ¤Æ¡Ö¡Ê¸ÝÆ°¤¬¡ËÂ®¤¹¤®¤ÆÉÝ¤¤¡×¤È¿´ÇÛ¤½¤¦¤ËÒì¤¯¾¯½÷¤È¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÂ®¤¤¤Î¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸«¤Ä¤á¤ë¥Ê¡¼¥¹¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ëÊì»Ò»Ù±ç»ÜÀß¤Î²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢¥Ê¥¤¥Þ¡¢¥¸¥§¥·¥«¡¢¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ì¡¢¥¸¥å¥ê¡¼¡¢¥Ú¥ë¥é¤Î5¿Í¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¡£²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤äÉÏº¤¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÊì¤Ë¤Ê¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢Çº¤ß¡¢ÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Êì¤È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¡¢»Ð¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¾¯½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÎÏ¶¯¤¯ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡Ö¥À¥ë¥Ç¥ó¥Ì·»Äï¤ÎºÇ¹â·æºî¡×¡ÊVARIETY¡Ë¡¢¡Ö´õË¾¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿¥é¥¹¥È¡×¡ÊCLARIN¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¾¤âºîÉÊ¤Î¶¯ÅÙ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦ÍÂ¼²Í½ã¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤è¤ê¡Ø¤¢¤ë»Ò¶¡¡Ù¤ä¡Ø¾¯Ç¯¤È¼«Å¾¼Ö¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥À¥ë¥Ç¥ó¥Ì·»Äï´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿ÍÂ¼¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¼«¿È¤Î¿Ê¤àÆ»¤òÇº¤ßÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤ÇÁª¤Ó¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò²¹¤«¤Ê»ëÀþ¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö°¦¤µ¤ìÊý¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢¶¯¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿À¼¤ÇËÜºî¤Î¥³¥Ô¡¼¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÖ¤óË·¤òÊú¤¤¤Æ¸þ¤¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤äÊì¤È¤È¤â¤Ë²æ¤¬»Ò¤È²á¤´¤¹»Ñ¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¸«¿ø¤¨¡¢´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿¾Ð´é¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸½¼Â¤¬¤É¤ì¤Û¤É¸·¤·¤¯¤È¤â¡¢¡Ö°¦¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³Î¤«¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¾¯½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤½¤·¤ÆÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯3·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£
