SixTONES ¡Ö°ìÉÃ¡×¤¬Æü¥Æ¥ì·Ï¡Ø¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¡ª
¡¡2·î6Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ø¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±þ±ç¥½¥ó¥°¤¬¡¢SixTONES¤Î¡Ö°ìÉÃ¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ø¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Ù¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¹ÓÀîÀÅ¹á¡õÝ¯°ææÆ¡ª
¡¡¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼Ý¯°ææÆ¤µ¤ó¤¬¼èºà¤·¤Æ¤¤¿Áª¼êÃ£¤ÎÀ¼¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£±©À¸·ë¸¹Áª¼ê¡¢Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¡¢üâÌÚÈþÈÁÁª¼ê¤Ê¤ÉÎòÂå¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ä¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë»Ç¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î»×¤¤¡£¡Ö°ìÉÃ°ìÉÃ¡×ÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½Å¤Í¤¿ÅØÎÏ¤ä¡¢³ëÆ£¤·¡¢ÎÞ¤·¤¿Æü¡¹¡£¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤½¤Î¡Ö°ìÉÃ¡×¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¼«¿®¤äÎÏ¶¯¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æµ±¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤¦Á´¤Æ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢SixTONES¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±þ±ç¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ëÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡ÖÀèÇÚÊý¤â¤ä¤é¤ì¤¿±þ±ç¥½¥ó¥°¤òËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ø°ìÉÃ¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¤³¤Î²Î¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢µþËÜÂç²æ¤«¤é¡ÖËÍ¤¿¤Á¤âÆüº¢¤¤¤í¤ó¤ÊÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤ê³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î²Î¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ê¤ê¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤À¤Ã¤¿¤ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£Ëè²óËè²ó¤Î²Î¾§¤âµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡Ø°ìÉÃ¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Î´èÄ¥¤ê¤äÀï¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÊÖ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢SixTONES°ìÆ±¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤È¤È¤â¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤ÎÊ£¿ôÅÔ»Ô³«ºÅ¤È¤Ê¤ë³«²ñ¼°¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¸°»³Í¥¿¿Áª¼ê¤é¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¡×¡¢ÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë·è¾¡¡×¡¢üâÌÚÈþÈÁÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1500m¡×¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¼ïÌÜ¤òÂ¿¿ôÊüÁ÷¡£±þ±ç¥½¥ó¥°¡Ö°ìÉÃ¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áª¼êÃ£¤Î»×¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ø¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î6Æü¤Ë³«Ëë¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£SixTONES
¡½¡½º£²ó¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±þ±ç¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ëÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ï
¥¸¥§¥·¡¼¡§ÀèÇÚÊý¤â¤ä¤é¤ì¤¿±þ±ç¥½¥ó¥°¤òËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ö°ìÉÃ¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ç¤¤¿¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¾Â¼ËÌÅÍ¡§¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö°ìÉÃ¡×¤¹¤éÀË¤·¤ó¤ÇÅØÎÏ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È³§¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·Â³¤±¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡Ö°ìÉÃ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÄÃæ¼ù¡§¤¿¤Ö¤óËÍ¤¿¤Á¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÆü¡¹¡¢ËèÆüÅØÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ÎËèÆüËèÆü¤Î°ìÉÃ°ìÉÃ¤¬Æü¡¹ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¡¢¤½¤³¤¬Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÉÃ¡¢°ìÊâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤È¤·¤ÆËÍ¤¿¤Á¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÉÃ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò°ìÀ¸·üÌ¿±þ±ç¤·Â³¤±¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»×¤¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½SixTONES¤Î³èÆ°¤ÈÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡©
¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡§ÅÚÉ¶¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÈËÍ¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¤¿¤Á¤â°ìÉÃ°ìÉÃÂçÀÚ¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ±þ±ç¥½¥ó¥°¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤â²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éSixTONES¤â¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î²Î¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡©
µþËÜÂç²æ¡§ËÍ¤¿¤Á¤âÆüº¢¤¤¤í¤ó¤ÊÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤ê³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î²Î¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ê¤ê¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤À¤Ã¤¿¤ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£Ëè²óËè²ó¤Î²Î¾§¤âµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Áª¼êÃ£¤Ø¥¨¡¼¥ë¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡§ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡Ö°ìÉÃ¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Î´èÄ¥¤ê¤äÀï¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÊÖ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢SixTONES°ìÆ±¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤È¤È¤â¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÄØÎ¼Êå
4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÅß¤Î¶¥µ»¤Îº×Åµ¡¢Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£ÈóÆü¾ï¤Î¡ÖÄ¶¿Í¡×¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÃ£¤Î¶¥±é¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î½Ö´Ö¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï²æ¡¹¤Ë¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ä¶ìÇº¤Î½Ö´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¼èºà¤Î¤¿¤Ó¤ËÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¡¢Ý¯°ææÆ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤ä»×¤¤¤ò¡¢¡Ö°ìÉÃ¡×¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²Î»ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥É¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¶ÊÄ´¡¢²¿¤è¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿SixTONES¤Î³§¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤°ìÉÃ¤ò½Å¤Í¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÇØÃæ¤ò¶¯¤¯²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¼ª¤Ë¤¹¤ëÄêÈÖ¤Î¡Ö±þ±ç¥½¥ó¥°¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö°ìÉÃ¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¤Ç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¡¢°ì½Ö¤Îµ±¤¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎ¢¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿ÅØÎÏ¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
