冬季ミラノ・コルティナ五輪は、来月6日に開幕。競技は4日から始まり、閉会式が行われる22日まで、8競技116種目が行われる。大会期間中となる8日は、衆院選の投開票日に。五輪とバッティングする珍しいケースが発生した。

冬季五輪開幕までおよそ2週間。スポーツの祭典に注目が集まる一方、高市早苗首相は19日、通常国会召集日の23日に衆院解散することを表明。総選挙の日程は1月27日公示、2月8日投開票となった。

五輪と国政選挙の投開票日が重なり、スポーツファンが気になるのは同日に開催される冬季五輪の動向だろう。イタリアと日本の時差は8時間。日本時間の8日未明（3時45分〜）にはフィギュアスケート団体戦が行われる。

その他、アイスホッケー、カーリング、スピードスケート、リュージュなどの競技が実施。スノーボード（男子ビッグエア決勝／午前3時30分〜）など、メダルが確定する競技も複数ある。開票特番が放送される午後8時頃に行われる競技としては、アルペンスキー（女子滑降／午後7時30分〜）、クロスカントリースキー（男子10km＋10kmスキーアスロン／午後20時30分〜）、バイアスロン（混合4x6kmリレー／午後10時5分）などがある。

