Hakubiが、8月10日・8月11日の2日間にわたり、主催ライブイベント＜京都藝劇2026＞を開催することを発表した。

本ライブイベントは今年で7年目を迎え、Hakubiにとって初の2日間開催となる。

初日となる8月10日は、バンドのホームとも言えるKYOTO MUSEにてワンマンライブを実施。続く8月11日は、KYOTO MUSEに加え、同じく京都の老舗ライブハウス磔磔を含む2会場で、ゲストアーティストを迎えたライブが行われる予定だ。

出演者やチケット情報などは追って発表される。

＜京都藝劇2026＞

2026年8月10日(月)

会場：KYOTO MUSE

出演：Hakubi

※チケット等詳細は後日発表 2026年8月11日(火・祝)

会場：KYOTO MUSE・磔磔

出演：Hakubi ほか（出演者は後日発表）

※チケット等詳細は後日発表