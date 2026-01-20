東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」に、原宿発のストロベリーチョコ 専門店「Strawberry choco」が期間限定でオープン！

最高級の苺と口どけを極めたクーベルチュールチョコを合わせた、至福のスイーツ体験ができます☆

イクスピアリ「Strawberry choco」ポップアップストア

開催期間：2026年2月1日（日）〜2月28日（土）

営業時間：施設営業時間に準ずる

開催場所：舞浜イクスピアリ（1階 ザ・コートヤード フードセレクション）

原宿発のストロベリーチョコ専門店「Strawberry choco」が、舞浜イクスピアリにて期間限定の催事としてオープン！

イクスピアリへの出店は初となります。

「Strawberry choco」は、「日本の最高級品質の果物を世界へ発信」することを理念に、全国に33店舗を構える本格派りんご飴専門店「Candy apple」が手掛ける、日本初のストロベリーチョコ専門店です。

原宿の本店をはじめ、東京、京都、大阪などの主要都市で展開。

SNSでも関連動画の総再生回数が5000万回を超えるなど、話題のいちごスイーツ店です☆

「Candy apple」で培った独自の仕入れ力を活かし、季節ごとに高級品質の苺を市場から毎日直送。

チョコの甘さをより引き立てるため鮮度の高い苺を厳選しています。

また、苺本来の魅力を最大限に引き出すため、一流のパティスリーでも使用される高級クーベルチュールチョコレートを採用しています。

チョコレートウォーマーもイタリアから輸入した専用機械により、徹底した温度管理が可能に。

これにより、口に入れた瞬間にチョコがとろける滑らかな食感と、美しい光沢を実現しています。

今回の舞浜イクスピアリでも機械が導入されます。

舞浜イクスピアリで販売するメニューは4種類のストロベリーチョコ＆いちごスムージー

一番人気の「ダークチョコ」

甘さ際立つ「ホワイトチョコ」

ホロ苦の「抹茶チョコ」

いちご好きにはたまらない「イチゴチョコ」も！

さらに、ストロベリーチョコ以外にもいちごのスムージーが販売予定です！

いちご×クーベルチュールチョコレートの至福のスイーツタイム！

原宿発のストロベリーチョコ 専門店「Strawberry choco」は、イクスピアリに2026年2月1日（日）から年2月28日（土）までの期間限定で出店します。

