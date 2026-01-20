フラックスリネンを贅沢に使用！PACIFIC FURNITURE SERVICE「CGT MALT BROWN」

「PACIFIC FURNITURE SERVICE(パシフィックファニチャーサービス)」より、2026年1月にソファ用の新生地「CGT MALT BROWN」が登場します。

ベルギー製のファブリックを使用した、ツイードのような深みある風合いが魅力。

ヨーロッパ産のフラックスリネンを贅沢に使用し、心地よい肌触りとメンテナンス性を兼ね備えた新ラインナップです。

PACIFIC FURNITURE SERVICE「CGT MALT BROWN」

発売日：2026年1月

販売場所：PACIFIC FURNITURE SERVICE

色：Malt Brown

素材：58％ Flux linen、35％ Acryl、7％ Polyester

新たにラインナップされる「CGT MALT BROWN」は、ベルギーで作られた表情豊かな生地。

あえて不均一で撚りの甘い糸を使用することで、ツイードのような深みのある風合いを実現しています。

光の当たり方や角度によって表情が変化するため、空間に奥行きをもたらします。

また、組成の半分以上（58％）を占めるのは、ヨーロッパ産のフラックスリネン。

しっとりと肌に寄り添うような触り心地を生み出しています。

さらに、自宅の洗濯機でメンテナンスが可能という実用性の高さもポイントです。

Standard B Sofa

包み込まれるような座り心地が特徴の「Standard B Sofa」。

生地の持つ柔らかく深みのある風合いを存分に味わえる、おすすめの組み合わせです。

Standard A Sofa

「Standard A Sofa」に新生地を合わせたスタイル。

シンプルなフォルムに、不均一な糸の質感がアクセントを加えます。

Standard C Sofa

木製フレームが特徴的な「Standard C Sofa」。

「MALT BROWN」の温かみのある色合いは木部との相性が良く、ナチュラルでありながら洗練された雰囲気を演出します。

「かっこいい家具より、かっこいい生活」をテーマに、既成の価値観に左右されない普遍的な家具を提案するPACIFIC FURNITURE SERVICE。

長く愛用できるソファに、新たな表情を加えるファブリックの登場です。

PACIFIC FURNITURE SERVICE「CGT MALT BROWN」の紹介でした。

