東京都がサンリオの「ハローキティ」とコラボした、断熱性能の高い住宅が持つメリットを紹介する動画第2弾を配信。
「ハローキティと発見！『燃費のいい家』で毎日がもっとハッピーに！」が、東京都環境局やサンリオキャラクターズのYouTubeアカウントにて配信されます☆
東京都 サンリオ「ハローキティと発見！『燃費のいい家』で毎日がもっとハッピーに！」第2弾
動画配信開始日：2026年1月19日（月）
配信チャンネル：東京都環境局のYouTubeアカウント、特設サイト「HELLO! 燃費のいい家 ここちよい暮らし」、サンリオキャラクターズ公式YouTube
2050年ゼロエミッション東京の実現に向けて、住宅におけるエネルギーの高効率化や再生可能エネルギーの利用などを進める東京都。
今年度からは「建築物環境報告書制度」がスタートしています！
環境にやさしいだけでなく、光熱費を削減できて1年中快適に暮らせる、環境性能の高い住宅への関心を一層高めるための取り組みです。
そんな東京都がサンリオ「ハローキティ」とコラボレーション。
断熱性能の高い住宅のメリットを楽しく知ることができる動画第2弾を制作しました。
今回公開された第2弾は、「ハローキティ」と一緒に、室内の温度差が心身に与える影響を知ることができる動画です！
断熱材・断熱窓を備えた「燃費のいい家」なら、冬場も家全体が暖かく、心も体もリラックスできる環境に☆
体の不調につながる可能性がある室内の温度差も、「燃費のいい家」に暮らすことで回避でることを動画で伝えています。
動画は、東京都環境局のYouTubeおよびサンリオキャラクターズ公式YouTubeにて公開。
断熱性に優れ、環境性能の高い住宅での生活は、ここちよい暮らしの実現へとつながります！
「ハローキティ」の愛らしい動きを楽しみながら、燃費のいい家での「ハッピー」な日々をイメージしましょう☆
コラボ動画第2弾は、「ハローキティ」と一緒に、室内の温度差がどんな影響を及ぼすかを学べる内容。
2026年1月19日より公開された、東京都 サンリオ「ハローキティと発見！『燃費のいい家』で毎日がもっとハッピーに！」第2弾の紹介でした。
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663822
