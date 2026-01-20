東京都がサンリオの「ハローキティ」とコラボした、断熱性能の高い住宅が持つメリットを紹介する動画第2弾を配信。

「ハローキティと発見！『燃費のいい家』で毎日がもっとハッピーに！」が、東京都環境局やサンリオキャラクターズのYouTubeアカウントにて配信されます☆

東京都 サンリオ「ハローキティと発見！『燃費のいい家』で毎日がもっとハッピーに！」第2弾

動画配信開始日：2026年1月19日（月）

配信チャンネル：東京都環境局のYouTubeアカウント、特設サイト「HELLO! 燃費のいい家 ここちよい暮らし」、サンリオキャラクターズ公式YouTube

2050年ゼロエミッション東京の実現に向けて、住宅におけるエネルギーの高効率化や再生可能エネルギーの利用などを進める東京都。

今年度からは「建築物環境報告書制度」がスタートしています！

環境にやさしいだけでなく、光熱費を削減できて1年中快適に暮らせる、環境性能の高い住宅への関心を一層高めるための取り組みです。

そんな東京都がサンリオ「ハローキティ」とコラボレーション。

断熱性能の高い住宅のメリットを楽しく知ることができる動画第2弾を制作しました。

今回公開された第2弾は、「ハローキティ」と一緒に、室内の温度差が心身に与える影響を知ることができる動画です！

断熱材・断熱窓を備えた「燃費のいい家」なら、冬場も家全体が暖かく、心も体もリラックスできる環境に☆

体の不調につながる可能性がある室内の温度差も、「燃費のいい家」に暮らすことで回避でることを動画で伝えています。

動画は、東京都環境局のYouTubeおよびサンリオキャラクターズ公式YouTubeにて公開。

断熱性に優れ、環境性能の高い住宅での生活は、ここちよい暮らしの実現へとつながります！

「ハローキティ」の愛らしい動きを楽しみながら、燃費のいい家での「ハッピー」な日々をイメージしましょう☆

コラボ動画第2弾は、「ハローキティ」と一緒に、室内の温度差がどんな影響を及ぼすかを学べる内容。

2026年1月19日より公開された、東京都 サンリオ「ハローキティと発見！『燃費のいい家』で毎日がもっとハッピーに！」第2弾の紹介でした。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663822

The post 温度差のない家で心身ともにリラックス！東京都 サンリオ「ハローキティと発見！『燃費のいい家』で毎日がもっとハッピーに！」 appeared first on Dtimes.