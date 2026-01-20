16日、小野田紀美経済安保担当大臣（43）は、新年最初となる閣議後会見を行い、記者からの個別質問では、5日に参拝した三重県・伊勢市の伊勢神宮について答える場面があった。

「小野田大臣は5日、高市早苗首相（64）、林芳正総務大臣（65）、小泉進次郎防衛大臣（44）といった閣僚らとともに伊勢神宮を参拝しました。その際の“ひときわ目を引く姿”がネット上では大きな話題となっていたんです」（スポーツ紙記者）

その姿とは女性の大臣としてはかなり異例の“礼服”、モーニングを着用していたのだ。

「確かに昼間に着る最も格式の高い礼服ではあるのですが、いわゆる“結婚式で男性が着る礼服”というイメージが強いもの。裾が大きくカーブした、丈が長く1つボタンのジャケットに、グレーのコールパンツという着こなしでしたが、他の男性の大臣らと似たような服装だったため、かなり目立っていました」（ファッションライター）

Xでは“燕尾服”だと思っていたユーザーもいたようで、

《え！何これ。女の人の燕尾服初めてみたけど…似合ってる〜》

《なんと小野田紀美大臣、燕尾服！ 長身だから映える映える》

《その流れでの燕尾服は反則すぎる》

などと驚きの声が多くあがった。そんななか、冒頭の会見で記者から“モーニング着用の理由と意図は？”という質問に対して小野田大臣は、

「宮中行事のときも男性はモーニングを着られるので、私もずっと着たかった。そのほうが“機動力”もありますし、仕事もしやすいので」

と告白。「ドレスコード的に宮中では叶わないので、作ってはいたが着られなかった」「伊勢神宮に敬意を示す意味でも、一番上位とされているモーニングを、スーツでいいというなら着ていきたいという思いで着たもの」などと説明した。さらには「何を着ても何か言われるので、目立ちたくないのも正直あった」という本音も吐露している。

というのも、服装で注目を集めるのは今回が初めてではない。

「小野田大臣は昨年11月、自身のXで大臣認証式で着用したシルバーのドレスを揶揄した一般ユーザーからの投稿に“噛みついた”過去があります。小野田大臣は同投稿をスクショした画像とともに《ドレスは全く悪くないので、小野田へのヘイトにドレスを巻き込むな。》と怒りを露にしていました」（前出・スポーツ紙記者）