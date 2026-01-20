横浜DeNAベイスターズ林 琢真選手が受賞者に選出！アールケイエンタープライズ「2025 ロデオドライブ ニューヒーロー賞」

アールケイエンタープライズは、2025年12月15日(月)に横浜スタジアムにて「2025 ロデオドライブ ニューヒーロー賞」の贈呈式を開催しました。

横浜DeNAベイスターズの林 琢真選手が本年度の受賞者に選出され、賞状とともに副賞のロレックスが贈呈されるなど、来シーズンのさらなる飛躍が期待される式典となりました。

未来のスター選手への登竜門として注目を集める本賞の授与式の様子と、林選手のコメントをお伝えします。

アールケイエンタープライズ「2025 ロデオドライブ ニューヒーロー賞」

贈呈日：2025年12月15日(月)

場所：横浜スタジアム

受賞者：横浜DeNAベイスターズ 林 琢真選手

「ロデオドライブ ニューヒーロー賞」は、横浜DeNAベイスターズが推薦する、特に注目された若手選手に授与される賞。

2019年より毎年実施されており、今年で7回目を迎えます。

過去には佐野 恵太選手(2019年)、伊勢 大夢選手(2020年)、牧 秀悟選手(2021年)らが受賞。

さらに、入江 大生選手(2022年)、山本 祐大選手(2023年)、梶原 昂希選手(2024年)と続き、主力選手としてチームを牽引する顔ぶれが並びます。

まさに「未来のスター選手の登竜門」と言える賞であり、林選手の今後の活躍にも大きな期待が寄せられています。

2025年度受賞者 林 琢真選手と副賞

本年度の受賞者には、内野手の林 琢真選手(25歳)が選出されました。

株式会社アールケイエンタープライズ取締役副社長の岩船 裕二氏、中山 和成氏より、賞状が手渡されています。

副賞として贈呈されたのは、高級腕時計「ロレックス サブマリーナー」。

林選手が笑顔で受け取る姿が見られました。

贈呈された腕時計の調整を行う林選手。

ニューヒーローとしての誇りを胸に、新たなシーズンへと向かいます。

林 琢真選手 受賞インタビュー

受賞に際し、林選手は以下のように語りました。

――受賞のお気持ちをお聞かせください

「梶原さんが去年受賞されたので(この賞の)話は聞いていましたし、チーム内でも話題に上がります。」

「まさか自分がいただけるとは思っていなかったので、本当にありがたいです。」

――来シーズンに向けた目標を教えてください

「143試合出場を目標にしています。」

「規定打席到達も一つの目標ですし、打撃面では100安打、走塁では30盗塁を目指したいです。」

「守備ではショートでの出場を目指して、今いろいろと準備をしているところですし、個人としてはゴールデングラブ賞を受賞できるように、守備の精度ももっと高めていきたいと思っています。」

「この賞をいただいたことを励みに、来シーズンはさらに成長した姿をお見せできるよう頑張ります。」

2025年シーズンの活躍と選出理由

林選手は2022年ドラフト3位で入団。

俊足と守備力を武器にチームへ貢献した2025年シーズンの主な成績は以下の通りです。

出場試合：95試合

打率：.244

安打数：63本

打点：20打点

本塁打：2本

盗塁：11個

得点：35得点

特筆すべきは、5月9日の対広島戦でのプロ初サヨナラ打。

延長10回裏、代走から途中出場した林選手が劇的なサヨナラ適時二塁打を放ち、チームを勝利に導きました。

一塁以外の全内野ポジションで起用される守備範囲の広さと、スピード感あふれるプレーも高く評価されています。

アールケイエンタープライズ 取締役副社長 岩船 裕二氏は、選出理由について次のようにコメントしています。

「林選手は今シーズン、プロ初のサヨナラ打をはじめ、攻守にわたって素晴らしい活躍を見せてくれました。」

「特に5月の広島戦でのサヨナラ打は、多くのファンに感動を与えた名場面でした。」

「加えて、牧選手の離脱によりセカンドでの出場機会を得た際には、その状況を前向きに捉え、限られたチャンスの中でもしっかりと結果を残し、チームとファンの期待に応えてくれたことが強く印象に残っています。」

「若手選手らしい全力プレーと、勝負どころでチームを勝利に導く勝負強さは、まさにニューヒーローの名にふさわしいものです。」

地域と共に歩むベイスターズ支援活動

アールケイエンタープライズは、1954年の創業以来、横浜に本社を構える企業として地域貢献に取り組んでいます。

横浜DeNAベイスターズへの支援もその重要な柱の一つ。

2014年からは横浜スタジアムの一・三塁側ベンチシートへ広告を掲出しています。

また、2023年4月には冠協賛試合「ロデオドライブ・サンクスナイター」を開催。

シーズン中は店舗にて特設ウィンドウラッピングを展開するなど、地域一体となってチームを応援しています。

歴代受賞者が球界を代表する選手へと成長していった「ロデオドライブ ニューヒーロー賞」。

林 琢真選手の来シーズンのさらなる飛躍と、横浜DeNAベイスターズの躍進に注目です。

アールケイエンタープライズ「2025 ロデオドライブ ニューヒーロー賞」の紹介でした。

