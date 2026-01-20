骨盤の回転で姿勢を整える！『マイナス10歳を手に入れる 骨盤メンテ〜回転でととのう姿勢・柔軟ケア〜』土屋元明著

運動と医学の出版社が発行する、理学療法士・土屋元明氏による著書が、テレビ出演をきっかけに大きな注目を集めています。

2026年1月13日に放送されたテレビ東京「なないろ日和！」への著者生出演を受け、発売から約1年を経てAmazonや全国書店で問い合わせが急増している話題作。

骨盤の「回転」に着目し、マイナス10歳の姿勢と柔軟性を目指すセルフケア本が再び脚光を浴びています。

『マイナス10歳を手に入れる 骨盤メンテ〜回転でととのう姿勢・柔軟ケア〜』土屋元明著

発売日：2025年2月25日

定価：1,760円(税込)

著者：土屋 元明

判型：A5判（118ページ）

ISBN：978-4-904862-73-5

2025年2月の発売当初より、メディア関係者や読者から「姿勢の根本が変わる」と評価を受けてきた本書。

2026年1月13日放送のテレビ東京「なないろ日和！」にて、著者である土屋元明氏が「姿勢を正して健康に」をテーマに生出演しました。

番組内で理学療法士の視点から骨盤の整え方を実演・解説したところ、放送直後より大きな反響を呼んでいます。

「骨盤の回転」に着目した独自のメソッド

本書の最大の特徴は、単なるストレッチの紹介に留まらず、骨盤の「回転（回旋）」という動きに着目している点です。

昨今、デスクワークの定着や長時間のスマホ利用により、猫背や反り腰、それに伴う肩こり・腰痛は多くの人が抱える悩みとなっています。

本書では、骨盤がどのように回転しているかによって生じる「反り腰」「猫背」「ぽっこりお腹」などのメカニズムを解説。

理学療法士としての臨床経験に基づいた「機能的な体の使い方」を伝授し、これまでの常識を覆す新たな視点からのセルフケアを提案します。

誰でも実践できるセルフエクササイズ

著者の土屋元明氏は、昨年10月に雑誌『anan』の姿勢特集で監修を務めるなど、その確かな理論でメディアからの信頼を集める人物です。

本書には、マイナス10歳の体力・姿勢を手に入れるための具体的な「骨盤メンテ」が多数収録されています。

自分の姿勢タイプを知るためのチェック方法や、骨盤の歪みに関する基礎知識も網羅。

「ひじ上げメンテ」「座って前屈するメンテ」「腕うしろ伸ばしメンテ」など、具体的なアクションがイラスト付きで分かりやすく解説されています。

さらに、腰痛に効く座り方（軸座りケア）や立ち方、歩き方など、日常生活ですぐに取り入れられる動作のポイントも収録されています。

著者・土屋元明氏について

著者の土屋元明（つちや げんめい）氏は、インソールとリハビリの専門院「動きのこだわりテーション」にて、痛みや不調を抱える人々のケアを行っている理学療法士です。

「運動の質＝人生の質」をモットーに活動し、今回のテレビ出演を受けて以下のコメントを寄せています。

「番組では『姿勢を正して健康に』をテーマに、理学療法士として日々の生活に取り入れられる骨盤の整え方をお伝えしました。見てくださる方の健康に少しでも役立てていただけるよう、今後も『正しい動きの習慣化』の大切さを発信し続けてまいります」

テレビ出演を機に、書店の健康本コーナーでも再び大きく展開されている注目の一冊。

運動と医学の出版社『マイナス10歳を手に入れる 骨盤メンテ〜回転でととのう姿勢・柔軟ケア〜』の紹介でした。

