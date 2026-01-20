本来なら四・七万待ち。ただし実質は發・北・東のどれかをツモってもアガリに結びつくという、珍しい展開だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月19日の第1試合で赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）が四・七万待ちで先制リーチを打ったが、直後に七万を掴んだU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）の手牌を見た実況・日吉辰哉（連盟）が、独特の表現をしてファンを楽しませた。

【映像】待ちは四・七万＆發・北・東？珍しいシーン

南2局1本場のことだった。3着目からの浮上を目指すたろうの手は、ピンズが2・3・4・赤5・6筒と並ぶ好形にソウズでも1面子。ドラの8索も1枚あり、十分な打点があるアガリにスピード感を持って臨めそうな好機だった。第1ツモで4筒を引いて2つ目の面子が完成すると、その後はうまく么九牌を整理。6巡目、タンヤオ・平和・赤の状態でリーチを宣言した。

ここで思わぬ展開に見舞われたのが混一色を目指していた瑞原だ。手牌は既にピンズと字牌しかなかったが、一発目で持って切ったのはなんと七万という不運。一旦は孤立していた白を捨てて回避したが、既にイーシャンテンということもあり、前に進めば七万切りが選択されて、放銃やむなしといった状況だ。

この時、瑞原は東・北・發と全て役牌の対子を持っていた。どの牌が出てもポンし満貫のテンパイになる。この不運を見た日吉が一気にまくし立てた。「やだよ！やだよ、もう！麻雀にならない！たろうから發・北・東出たら（瑞原が）全部ポンですよね。たろうの待ちは、四・七万と發・北・東ですよ。ひどくないですか？七万はいくらなんでも」。たろうにとっては、發・北・東のどれを持ってきても実質的にはアガリに結びつく。瑞原もアガリに向かえば即放銃。どちらの状況も一気に伝えきった。

結果、瑞原はテンパイ前に七万切りを選択し、あえなくたろうに放銃。ファンからも「掴み方が呪われてる」「麻雀にならない」「掴み発動してるなこれ」「これはあかん」「ピタゴラスイッチ」と同情の声も見られていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

