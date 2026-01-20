〈《最悪の熊事件》3歳、5歳、7歳が行方不明…やぶの中で発見された『3兄妹の変わり果てた姿』（海外の熊事件・明治35年）〉から続く

やぶの中で発見された3兄妹の遺体は、目を背けたくなるほど無惨な状態だった。しかし捜索と検証が進むなかで、さらに胸を締めつける事実が明らかになる。7歳の長男は、襲いかかる熊を前に、幼い弟と妹を守ろうと必死に抵抗していた――。

【ー衝撃の事故写真ー】「彼女を…食べ始めた…」チンパンジーに襲われて“顔のほとんどを失った”悲劇の女性【動物をなめるな】

なぜ子供たちは熊と遭遇したのか。そして、3人を同時に失った家族を待ち受けていた、あまりにも過酷な現実とは。宝島社ムック『アーバン熊の脅威』より、事件のその後を追う。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

なぜ3兄妹は熊に襲われた？

3歳、5歳、7歳の幼い子供の遺体は筆舌に尽くしがたい無残な姿になっていた。遺体の肉は歯と爪で剥ぎ取られ、あらゆる骨は砕かれてボロボロになっていた。

熊は3兄妹の遺体すべてを徹底的に食い荒らしていた。3兄妹の長男である7歳のヘンリーが、幼い弟と妹を守るために熊を相手に抵抗を試みた痕跡も残っていた。正確な経緯はわからないものの、子供たちは遊んでいるうちに森の中へ迷い込み、自宅から5キロほど離れたところで熊に遭遇したとみられている。

3兄妹の遺体発見から数分後、猟師のウェルドンは遺体のすぐ近くのやぶに潜んでいたクロクマを即座に射殺。

3兄妹を食い荒らしたクロクマは、この地域でこれまで目撃されたなかで、最も大型の個体だったと発表された。

3兄妹の遺体はその後…

誰もが目を覆いたくなるほどの状態で発見された3兄妹の遺体は、事件現場で丁寧に袋に詰められ、数日ぶりに自宅へと戻った。

その時、凶悪な熊によって子供を全員失った両親は、悲しみで気も狂わんばかりの様子だったという。

（別冊宝島編集部／Webオリジナル（外部転載））