SixTONES田中樹（30）が、19日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。人生初の職務質問について語った。

この日はメンバー全員で出演し、地元や思い出の地についてトーク。田中は人生で初めて受けた職務質問について「17歳ぐらいだったんですけど。日暮里駅です」と説明し、「何の気なく、いつも通り仕事終わって帰ってたら、そこの柱に立ってる警察官の人に呼び止められて」と振り返った。

続けて「そんなこと経験ないから。『財布の中見せて』って言われて、あ、はいって。1つずつカードも見せてみたいな」とド緊張。「怖いから自分で全部やったんです。すごい丁寧にやり過ぎて、時間かかって終電乗れなかったんです」と苦笑した。しかし「そこからたたみかけるように連続で」と職質に遭遇。現在も「街を歩けば毎回ぐらいされます」と明かした。

最近も「今住んでる家から近くの回転ずしに自転車で行ってる時に、警察の人に止められて。シルバーのかご付きのママチャリ乗ってたんですよ？」と納得がいかない様子。「『ちょっといい？』『何してるの？』って言われて。回転ずし行きたくてっ言ったら『回転ずし〜？』って」といぶかられたことにも不満げだった。