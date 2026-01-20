ミラノ・コルティナ冬季五輪は２月６日の開幕が間近に迫っている。

冬季競技の花形でもあるアルペンスキーには、実力と人気を兼ね備えたスターたちが集う。本場の欧州・イタリアでの五輪は、男女ともわずかなタイム差で順位が分かれる熱戦になりそうだ。

コルティナダンペッツォが会場となる女子は、ワールドカップ（Ｗ杯）で男女を通じて史上最多の１０７勝（１７日現在）を積み上げたミカエラ・シフリン（米）、昨季現役復帰した４１歳のリンゼイ・ボン（米）、２０１８年平昌、２２年北京の両五輪の滑降で金、銀のメダルを獲得しているソフィア・ゴッジャ（イタリア）ら役者が勢ぞろいする。

北京回転金メダルのペトラ・ブルホバ（スロバキア）は、同じ３０歳のシフリンと激しくしのぎを削る。大回転でＷ杯の勝利を重ねるフェデリカ・ブリニョネ（イタリア）は、脚の大けがを克服し、戦線復帰した。ニコルとナディアのデラーゴ姉妹（同）は、母国で迎える五輪での表彰台を目指す。

ボルミオの難関コースが舞台となる男子では、北京五輪大回転金メダルのマルコ・オデルマット（スイス）が、最注目。Ｗ杯で５２勝（１７日現在）を挙げる２８歳は、圧倒的な強さからメディアでは「ル・パトロン（ボスの意味のフランス語）」と形容される。ノルウェーから母親の母国のブラジルに国籍を変更し、現役復帰したルカス・ブローテンや、北京五輪回転金のクレマン・ノエル（仏）らもメダル争いに名乗りを上げる。（パリ支局 平地一紀）