マルチタレントの兎味ペロリナが20日までにX（旧ツイッター）を更新。体調不良により、予定していたイベントの日程変更を報告した。

兎味は19日、パチンコ店への来店イベントを予定していたが、「昨晩より徐々に体調が悪化してしまい 可能な限り様々な改善を試みましたが、本日来店へお伺いすることが困難な状況である判断に至り、日程を変更させていただくこととなりました」と報告していた。

その後の投稿で「今回は症状的にも、直近で接触した家族にも体調不良がみられウイルス性の可能性があった事からお休みをいただいてしまいましたが、ウイルス検査の結果はコロナ・インフル共に陰性で、持病による症状の悪化でした」と説明。「ご心配、ご迷惑お掛けいたしました」と詫びた。

続けて「基本的にウイルス性のものでない限り這ってでも行く精神なのですが、昨年『無理するくらいなら休め』というお声をたくさんいただく炎上騒ぎがあったので、今回は大事をとらせていただいてしまいました」と経緯を記した上で、「その結果、休んだら休んだで予想通りの反応があったので一つだけ物申したいのですが、身体が弱いながらも10年活動してきて、ウイルス性の病や肺炎、倒れて搬送された翌日以外で休んだことはありません」と強調。「とにもかくにも、引き続き健康第一に努めて参りたいと思います。この度ご迷惑をお掛けした方々には、改めてお詫び申し上げます」とつづった。