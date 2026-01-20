1月19日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】美デコルテ際立つ『それスノ』SP出演時の衣装SHOT

昨年12月19日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）SPで、Snow Manからのクリスマスプレゼントとして、メンバーの岩本照がセレクトした一輪車型エアロバイクを贈られていた浜崎。

この日の投稿では、「それスノの年末特番にていただいた 今年はこの子もホームジムの仲間入り！」と綴り、自宅と思われる部屋の中で、一輪車型エアロバイクに座って笑顔を見せる写真を公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「お部屋すっっご」「自宅カッコよすぎる」「ストイックなあゆにぴったりなプレゼント」「ラフな服装も素敵やね」「美しすぎます」などの反響があった。

なお、浜崎は昨年12月20日の投稿では、「それスノ、ありがとうございました」「選ばせていただいたクリスマスプレゼントはちゃんとウチに届きました 笑」と明かしつつ、番組出演時に着用していた、美デコルテ際立つ衣装ショットも披露していた。

画像出典：浜崎あゆみオフィシャルInstagramより