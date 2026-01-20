カーシーさんとモモさんから成る人気夫婦YouTuber「シュガーソルト」の公式Instagramは1月18日に投稿を更新。結婚式の前撮りショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：シュガーソルト公式Instagramより）

カーシーさんとモモさんから成る人気夫婦YouTuber「シュガーソルト」の公式Instagramは1月18日に投稿を更新。結婚式の前撮りショットを披露しました。

【写真】シュガーソルトの結婚式前撮りショット

「美しいしかわいい！！！！」

同アカウントは「お色直し後の衣装　赤のドレスとモスグリーンのタキシードで1日遅れのクリスマスカラーに」とつづり、8枚の写真を投稿。結婚式のお色直しで、赤の華やかなドレスとモスグリーンのタキシードを着た夫婦ショットです。

1枚目については「上からの撮影はドレスがハート型になっててめっちゃ可愛いの、、」と説明。ハート型のドレスを強調するように夫婦で寄り添っています。ほかにも夕暮れ時の写真など、さまざまなロケーションで撮影された美しいカットを公開しました。

ファンからは、「素敵な写真」「美しいしかわいい！！！！」「本当におめでとうございます」「本当に綺麗！！」「ちょっぴり硬い表情のカーシーさん、男の覚悟を感じます」「どれもいい写真すぎてまだまだ余韻」と、祝福と称賛の声が多く寄せられています

式場でのウエディングフォトも

12日には「先日無事結婚式を挙げることができました」と、式場でのウエディングフォトを公開。コメントでは、「末永くお幸せに」「見てるだけで幸せ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)