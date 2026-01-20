「男の覚悟を感じます」夫婦YouTuber、結婚の前撮りショット公開「本当に綺麗！」「どれもいい写真すぎて」
カーシーさんとモモさんから成る人気夫婦YouTuber「シュガーソルト」の公式Instagramは1月18日に投稿を更新。結婚式の前撮りショットを披露しました。
【写真】シュガーソルトの結婚式前撮りショット
1枚目については「上からの撮影はドレスがハート型になっててめっちゃ可愛いの、、」と説明。ハート型のドレスを強調するように夫婦で寄り添っています。ほかにも夕暮れ時の写真など、さまざまなロケーションで撮影された美しいカットを公開しました。
ファンからは、「素敵な写真」「美しいしかわいい！！！！」「本当におめでとうございます」「本当に綺麗！！」「ちょっぴり硬い表情のカーシーさん、男の覚悟を感じます」「どれもいい写真すぎてまだまだ余韻」と、祝福と称賛の声が多く寄せられています
「美しいしかわいい！！！！」同アカウントは「お色直し後の衣装 赤のドレスとモスグリーンのタキシードで1日遅れのクリスマスカラーに」とつづり、8枚の写真を投稿。結婚式のお色直しで、赤の華やかなドレスとモスグリーンのタキシードを着た夫婦ショットです。
