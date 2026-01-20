読むのが難しいと思う「茨城県の自治体」ランキング！ 2位「行方市」を抑えた1位は？【2026年調査】
日頃から見聞きしている地名であっても、改めて漢字表記を眺めてみると意外な読み方に驚かされることが少なくありません。漢字の成り立ちや歴史の深さを感じさせる、一筋縄ではいかない自治体名が注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年1月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「茨城県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「最近難読地名として知って未だ読みを覚えられていないので」（30代男性／東京都）、「読み方が違いすぎてまず読めない。むずすぎる」（30代男性／兵庫県）、「簡単そうで難しそうだから」（20代女性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「知っているから読めるけど知らなかったら絶対読めないと思うから」（50代女性／埼玉県）、「『潮来』で『いたこ』と読むのは特殊だと思うから」（30代女性／福岡県）、「漢字一つ一つは読めるけど、合わせると読み方が解らないから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
2位：行方市（なめがたし）／43票2位は、霞ヶ浦と北浦という2つの湖に挟まれた行方市。水辺と台地が入り組んだ地形をヤマトタケルノミコトが「行細し（なめくわし）」と表現したことが地名の由来とされています。一般的に「ゆくえ」と読む漢字を「なめがた」と読むのは非常に難しく、茨城県内でも屈指の難読レベルを誇る自治体名として知られています。
1位：潮来市（いたこし）／57票1位は潮来市。水郷の町として全国的に知られ、初夏のあやめ祭りは多くの観光客を魅了します。「潮来」を「いたこ」と読ませる表記は優雅ですが、初見での正答は至難の業。「しおらい」などと誤読されやすく、漢字と読みが結びつきにくいことから、茨城県を代表する難読地名として納得の結果となりました。
