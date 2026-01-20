髭が特徴のド軍26歳右腕でも「気づかれなかったよ」　WS連覇の一翼を担った男が“大谷翔平ユニ”のファンと…

クラインはファンに気づかれなかったというエピソードを披露(C)Getty Images

ドジャースで髭がトレードマークのウィル・クラインが、地元メディアのインタビューに答えている。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ウィル・クラインは、昨年のワールドシリーズで一躍ヒーローとなったが、ドジャースの投手である本人は、生活はそれほど変わっていないと主張している。少なくとも、ロサンゼルスの街中を歩いている分には、そう感じているようだ」と伝えた。

クラインは延長18回までもつれたワールドシリーズ第3戦で延長15回から10番手でマウンドに上がると、4イニングを1安打無失点に抑える好リリーフを見せて勝利投手となり、ワールドシリーズ連覇の一翼を担った。

同メディアの番組に出演した際「ダウンタウンを歩いていても、探そうとしていない限り、みんな気づかないものだよ」と語ると、「ペット用品店で買い物をしていたときもそうだった。オオタニのユニフォームを着て、黒いLAの帽子を被っている人がいたけど、気づかれなかったよ」とエピソードを披露した。