髭が特徴のド軍26歳右腕でも「気づかれなかったよ」　WS連覇の一翼を担った男が“大谷翔平ユニ”のファンと…

ドジャースで髭がトレードマークのウィル・クラインが、地元メディアのインタビューに答えている。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ウィル・クラインは、昨年のワールドシリーズで一躍ヒーローとなったが、ドジャースの投手である本人は、生活はそれほど変わっていないと主張している。少なくとも、ロサンゼルスの街中を歩いている分には、そう感じているようだ」と伝えた。
クラインは延長18回までもつれたワールドシリーズ第3戦で延長15回から10番手でマウンドに上がると、4イニングを1安打無失点に抑える好リリーフを見せて勝利投手となり、ワールドシリーズ連覇の一翼を担った。
同メディアの番組に出演した際「ダウンタウンを歩いていても、探そうとしていない限り、みんな気づかないものだよ」と語ると、「ペット用品店で買い物をしていたときもそうだった。オオタニのユニフォームを着て、黒いLAの帽子を被っている人がいたけど、気づかれなかったよ」とエピソードを披露した。
それでも、「ソーシャルメディアは大盛況で、フォロワーやコメントがどんどん増えていった。インスタグラムでたくさんの人が素敵なメッセージを送ってきてくれて、感謝の気持ちを伝えてくれるので、そういうのを見ると、来年に向けてまた頑張ろうという気持ちになるよ」と、ファンへの感謝を口にしていた。
続けて「以前と同じ人間だと感じているけど、変わった面も間違いなくある」と述べた26歳の右腕は、ワールドシリーズ3連覇へ向けて今季はさらなる飛躍が期待される。
