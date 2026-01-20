20日(火)から日本付近は次第に冬型の気圧配置が強まり、上空もかなり強い寒気が流れ込むでしょう。20日はすでに日本海側では雪が降っているところも多く、21日(水)ごろから山陰や北陸ではまとまった雪が降るおそれがあります。

日本海側の地域では大雪の状態が長い期間続くおそれもあり、交通障害などに注意・警戒が必要です。

21日(水)午前9時の予想天気図です。20日から冬型の気圧配置になり、その状態が続きそうです。

22日(木)午前9時の予想天気図ですが、日本海の縦の等圧線の間隔が小さくなっています。北から北西よりの日本海からの風が強まりそうです。

冬型の気圧配置は週末にかけて続く見込みです。そして、上空には強烈な寒気が流れ込みそうです。

21日(水)から22日(木)にかけては、上空およそ5500メートルでは東日本で−36度以下の範囲に覆われる見込みです。北陸では−39度程度になるタイミングもありそうです。

20日の雪・雨と風の予想ですが、日中は山陰より東の日本海側で雪が降る見込みです。

21日も、日本海側では一日を通して雪が降るでしょう。沿岸部を中心に風が強まるところもありそうです。昼過ぎからは、日本海で風が収束することで雪雲が発生するJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）の影響を受けそうです。山陰や近畿北部、北陸の福井県あたりに発達した雪雲がかかりそうです。

22日は、JPCZによる雪雲が山陰など西日本の日本海側に流れ込み、雪の降り方がかなり強まるおそれがあります。北陸や東北日本海側でも雪が降り続くでしょう。

【22日午前6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 40センチ

新潟県 山沿い 100センチ

富山県 平地 40センチ

富山県 山間部 70センチ

石川県 平地 40センチ

石川県 山地 70センチ

福井県 平地 20センチ

福井県 山地 40センチ

【23日午前6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 40センチ

新潟県 山沿い 100センチ

富山県 平地 40センチ

富山県 山間部 70センチ

石川県 平地 40センチ

石川県 山地 70センチ

福井県 平地 30センチ

福井県 山地 50センチ

大寒にあたる20日以降、北陸では冷え込みが厳しく雪が降り続くでしょう。金沢の予想最高気温は2度で、前日から13度も低い見込みです。防寒の対策をしっかりとるとともに体調管理などに十分注意をしてください。

21日も、北陸では断続的に雪が降るでしょう。山沿いや山間部では大雪のおそれがあります。

冬型の気圧配置や強烈な寒波は若干の強弱の違いはありながらも、数日にわたって続く見込みです。

北陸など日本海側では、持続する大雪に加え、強風や暴風にも注意・警戒が必要になりそうです。地域によっては、今週は発達した雪雲が集中的に流れ込むおそれもあります。最新の気象の情報に注意をしてください。