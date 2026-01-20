俳優の趣里さんは1月19日、自身のInstagramを更新。父親で俳優の水谷豊さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：趣里さん公式Instagramより）

俳優の趣里さんは1月19日、自身のInstagramを更新。父親で俳優の水谷豊さんとの仲良しショットを公開しました。

「みなさま、遅くなってしまいましたが...本年もどうぞよろしくお願いいたします」と年始のあいさつをした趣里さん。「たくさん支えてくださり、ありがとうございます。心から感謝しています」とのことです。

投稿には水谷さんとのツーショットを1枚載せています。「久しぶりに父とゆっくり食事を楽しみました　いろいろな話しができて、とてもいい時間でした。いつも背中を押してくれて感謝です」とつづり、「いつかコラボできるように頑張りたいと思います」との言葉で投稿を締めました。

コメントでは、「お元気そうでよかったです！」「素敵な父娘」「これからもお幸せに」「親子写真素敵です」「コラボ楽しみにしてます」「最高の笑顔で幕開けですね」「貴重なお写真見れて嬉しいです」「すごく新鮮で嬉しいです」「めっちゃ、仲良しでさいこう！」「趣里ちゃん相棒に出ちゃお！笑笑」などの声が上がっています。

2025年に結婚＆出産

2025年8月29日の投稿で俳優の三山凌輝さんと結婚していたことを発表した趣里さん。同時に妊娠も公表し、9月26日には「先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します」と投稿していました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)