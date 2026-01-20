

「アミノバイタル ゼリードリンク ガッツギア＜レモンスカッシュ味＞」

味の素は、スポーツに励むジュニア世代のエネルギー補給を支えるゼリードリンク「アミノバイタル ゼリードリンク ガッツギア」シリーズから、新フレーバー＜レモンスカッシュ味＞を、1月24日に順次発売する。

キャラクターを使用しないスタイリッシュなパッケージと、炭酸飲料をイメージさせる爽快感を感じる新フレーバーで、部活やトレーニングの合間に自然と手に取りたくなる一本とのこと。小中学生のスポーツジュニアの定番として親しまれているブランドの強みはそのままに、高校生など幅広い世代にも楽しめて、喉の渇きを感じにくい“冬トレ”シーズンにも寄り添う。

スポーツゼリードリンク市場が2019年度比で135％（出典：インテージ「全国小売店パネル調査」、2024年4月〜2025年3月（2019年4月〜2020年3月比）推計販売金額）と拡大を続ける中、「アミノバイタルゼリードリンク ガッツギア」は、スポーツに励む小中学生の定番ゼリー飲料として親しまれてきた。部活やクラブチームなどスポーツ時のエネルギー補給はもちろん、塾前の間食や体調不良時にも手軽に摂取できるゼリー飲料として、多くの家庭に選ばれ続けている。

こうした支持を背景に、2008年登場以来、17年間にわたり愛されてきたロングセラーアイテムとしてその需要は年々拡大している。直近1年間では345万人（出典：インテージ「全国消費者パネル調査」、2024年4月〜2025年3月「ガッツギア」代理購入者を含む購入者数）のスポーツジュニアとその家族に愛用され、現在はアミノバイタルシリーズの中でも”“最も売れている（出典：2024年度「アミノバイタル」ブランド全製品における当社出荷売り上げ実績）”、ブランドを代表する存在へと成長した。2024年度には過去最高売上を記録し、この5年間（2019年対比）で売り上げは1.6倍（出典：インテージ「全国小売店パネル調査」、2024年4月〜2025年3月（2019年4月〜2020年3月比）「ガッツギア」推計販売金額）と急成長。子ども向けゼリー飲料の中でも、スポーツに特化した独自のポジショニングを確立してきた。

同製品は、小学校中学年〜中学生のスポーツジュニア世代を中心に高い認知を獲得しており、その認知率は97％（2025年「ソル・メディア」によるアンケート調査、サッカーをする子を持つ親572名対象）に達している。また、昨年に同社で実施した愛用者調査では、「サッカークラブではみんなガッツギアを飲んでいる」（中1男子の親）、「周りの子どもたちが飲んでいるのを見て、息子が飲みたいといったのがきっかけ」（中2男子の親）といった声も寄せられており、小中学生のスポーツシーンにおけるエネルギー補給の定番として、多くの家庭に利用されている。一方で、成長とともに嗜好や飲用シーンが変化する高校生世代は、エネルギー補給に対するニーズも多様化し、これまで十分に価値を届け切れていないという課題もあった。その課題に対し、一昨年に限定発売した＜サイダー味＞は、高校生も楽しめるようキャラクターを使用しないスタイリッシュなパッケージと、炭酸飲料をイメージさせる爽快感を感じる新フレーバーで展開。高い支持を獲得した結果、定番品として通年販売を開始し、前年（2024年）比130％（出典：インテージ「全国消費者パネル調査」、2025年4月〜9月（前年同期間比）推計販売金額）の売り上げを達成した。こうした背景を受け、これまで以上にスポーツに励む高校生にも手に取ってもらえるよう、高校生世代の嗜好にもマッチする、すっきりとした飲み心地を特長とした＜レモンスカッシュ味＞を発売する運びとなった。事前のフレーバー調査では、スポーツに励むジュニア世代と保護者の双方から高い評価を獲得した。パッケージは＜サイダー味＞同様、キャラクターを使用しないスタイリッシュなデザインを採用し、高校生世代の日常にも自然に馴染む製品となっている。

季節を問わずスポーツシーンを支えてきた「ガッツギア」シリーズは、寒さによってエネルギー消費が激しい一方、喉の渇きを感じにくく水分・栄養補給が疎かになりがちな「冬トレ」シーズンにおいても、その価値を発揮する。250gの大容量でありながら、パウチ型でトレーニング中や移動時間に摂取できる手軽さで、食事代わりのエネルギー源としてスポーツシーンをバックアップ。アミノ酸やカルシウムに加え、スポーツ時のもうひと頑張りをサポートするクエン酸を配合し、1袋でバナナ2本分相当のエネルギー補給が可能とのこと。今回の新フレーバーを通じて、より幅広い世代の活動を後押しし、「アミノバイタル」ブランドのエネルギー補給の“入り口“としてさらなる広がりを目指す。

「アミノバイタル ゼリードリンク ガッツギア＜レモンスカッシュ味＞」は、エネルギー補給ができるゼリードリンク。新フレーバーの＜レモンスカッシュ味＞は、炭酸飲料をイメージさせる爽快感のある味わいが特長。高校生世代の嗜好を意識し、部活動やトレーニング中でも飲みやすい設計とした。大切なエネルギー源となるアミノ酸1500mgとカラダづくりに大切なカルシウム130mg、もうひと頑張りをサポートするクエン酸1300mgを配合した上、満足できる大容量250gタイプで、1袋でバナナ2本分強（200kcal）のエネルギーを補給できる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］1月24日（土）

味の素＝https://www.ajinomoto.co.jp