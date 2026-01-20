トランプ米大統領が公言しているグリーンランド「購入」の考えに抗議する人たち＝17日、グリーランドの中心都市ヌーク/Sean Gallup/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は、ノルウェーのストーレ首相に送った衝撃的なメッセージの中で、デンマーク自治領グリーンランドの「領有」への関心とノーベル平和賞を受賞できなかったこととを結び付けた。

一方、トランプ氏がグリーンランドの購入で合意するまで、欧州の同盟国に対して関税を課すと警告したことを受けて、欧州の株価は下落し、金の価格は最高値を更新した。

トランプ氏の警告を受けて、欧州連合（EU）の大統領にあたるコスタ首脳会議常任議長は「大西洋横断関係」に関するEU首脳による臨時会合の開催を要請した。会合はブリュッセルで22日に開かれる予定だという。

これまでの最新の動きは以下の通り。

首脳間のやりとり：トランプ氏はストーレ氏へのメッセージで、「私はもはや純粋に平和だけを考える義務を感じていない。平和は常に最優先ではあるものの、今は、米国にとって何が良く、何が適切かを考えることができる」と述べた。

デンマークが部隊を増派：デンマーク軍の報道官はCNNに対し、グリーンランドに駐留するデンマーク軍の数を「大幅に増やす」と明らかにした。部隊は19日夜にもグリーンランドに派遣されるという。

グリーンランド自治政府首相が反発：グリーンランド自治政府のニールセン首相はトランプ氏の最新の発表に触れ、「我々は圧力に屈しない。対話、尊重、国際法を堅持する」とSNSに投稿した。

デンマーク外相が警告：デンマークのラスムセン外相は、トランプ氏のグリーンランド領有の構想について「越えてはならない一線がある」と警告した。一方で、事態をエスカレートさせるつもりはないとも付け加えた。

欧州首脳の戦略：欧州委員会の報道官は、EU首脳の優先事項は「対話であり、対立を激化させず、関税の発動を回避すること」だと説明した。ただし、関税が課された場合には、EUには利用できる手段があり、経済的利益を守るために必要なことはすべて行う用意があるとした。

欧州は断固たる姿勢で臨む構え：EUの外相にあたるカラス外交安全保障上級代表は、欧州はトランプ氏のグリーンランドへの野望を巡って米国と「争い」を望んではいないが、「自らの立場を堅持する」と述べた。

中国も発言：中国国営中央テレビ（CCTV）によると、中国外務省の報道官は北京での記者会見で、「米国に対し、いわゆる『中国の脅威』を利己的な利益追求の口実として利用することをやめるよう強く求める」と述べた。